Vše v plamenech. Ukrajinci zdecimovali ruskou rafinerii, v moři je ropná skvrna

  15:02
Nejméně jednoho mrtvého a jednoho raněného si v noci vyžádal rozsáhlý nálet ukrajinských dronů na ruský přístav Tuapse u Černého moře, oznámil gubernátor Veniamin Kondratěv. Videa ukazují, že tamní rafinerii, jež se stala cílem útoku i minulý týden, takřka celou zachvátil požár. Po útocích se v Černém moři objevila ropná skvrna, informoval krizový štáb.

Skvrnu se podařilo objevit v neděli pomocí satelitních snímků. Nachází se několik kilometrů od přístavu v Tuapse. Znečištěno je asi deset kilometrů čtverečních vodní plochy. Odborníci se snaží zabránit šíření skvrny pomocí speciálních bariér. Ropné produkty v důsledku útoku v noci na 16. dubna unikly také do řeky Tuapse, tam se ale znečištění podařilo lokalizovat.

Rafinerii v ruském přístavu Tuapse u Černého moře zachvátil po ukrajinském útoku masivní požár. (20. dubna 2026)
Rafinerii v ruském přístavu Tuapse u Černého moře zachvátil po ukrajinském útoku masivní požár. (20. dubna 2026)
Rafinerii v ruském přístavu Tuapse u Černého moře zachvátil po ukrajinském útoku masivní požár. (20. dubna 2026)
Rafinerii v ruském přístavu Tuapse u Černého moře zachvátil po ukrajinském útoku masivní požár. (20. dubna 2026)
Požár v mořském terminálu hasiči zlikvidovali teprve v neděli. V pondělí na přístav znovu zaútočily ukrajinské drony a opět v něm vznikl požár. Vzňala se část, kde jsou nádrže. Ruské úřady informovaly, že kromě jiné techniky k jeho hašení přijely dva požární vlaky. Ukrajinský generální štáb útok potvrdil.

Rafinerie patřící Rosněfti je schopna zpracovat 12 milionů tun ropy ročně. V Tuapse je také jeden z nejdůležitějších přístavů na jihu Ruska, přes který se vyváží ropa, uhlí nebo hnojiva.

Rusko proti Ukrajině bojuje od února 2022, napadená země se agresi brání se západní pomocí. Útočí na cíle na ruském území, často na ropnou infrastrukturu s vysvětlením, že se snaží snížit příjmy Moskvy z prodeje ropy, a omezit tak její možnosti válku dál financovat.

