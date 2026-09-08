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Po 11. září ovládla New York islamofobie, teď si muslimové berou město zpět
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Po 11. září ovládla New York islamofobie, teď si muslimové berou město zpět
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Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...
Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...
Dosavadní průzkumné práce sanační firmy Dekonta v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku nezjistily žádné látky historicky používané jako chemické zbraně, třeba yperit či sarin. V lokalitě nebyly...
Prezidenti Ruska a Spojených států Vladimir Putin a Donald Trump si v úterý telefonovali o skončené misi amerických vyjednávačů, kteří se snaží zprostředkovat mírové řešení války na Ukrajině. Oznámil...
Představitelé New Yorku po útocích z 11. září 2001 věděli, že kvalita vzduchu v místě zřícení Světového obchodního střediska (WTC) je toxická pro lidské zdraví, a přesto ujišťovali veřejnost o opaku....
Hasiči z Českých Budějovic, Českého Krumlova a Frymburka museli dnes ráno vyrazit na Lipno, kde se potopila plachetnice a hrozil tam únik nafty do vody. Velitel zásahu proto na místo povolal i...
Andrej Babiš svým jednáním dlouhodobě poškozuje Česko a lže, reagují zástupci opozice na stanovisko Evropské komise, podle kterého je předseda vlády v potenciálním střetu zájmů. Podle vyjádření...
Za působení v řadách proruských separatistů na Donbase si Miloš Ouřecký odpyká 3,5 roku vězení. Pravomocně o tom v úterý rozhodl pražský vrchní soud, který muži na základě odvolání státního zástupce...
Lídr ODS Jan Teplý při předvolebním klání kandidátů na primátora Českých Budějovic vyloučil spolupráci s hnutím Naše Česko Martina Kuby. Označil ho jako populistické. Primátorka Dagmar Škodová...
Čtyři lidé se v Židlochovicích na Brněnsku krátce po zveřejnění jmen na kandidátních listinách do komunálních voleb vzdali své kandidatury – tři z nich o své kandidatuře za uskupení Lepší...
Hasiči v noci likvidovali mohutný požár obchodního domu Lidl v Kladně. Vyhlásili druhý a později i třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo na 18 jednotek. Z přilehlé ubytovny evakuovali 53 lidí....
Počínaje 8. zářím je na Netflixu ke zhlédnutí pátá řada izraelského seriálu Fauda. Hlavní hrdina Doron - hraje jej spoluautor scénáře Lior Raz - se v nových epizodách ocitne na misi ve Francii....
Agentura Svengali Communications a Institut politické participace mladých (IPPM) slaví mezinárodní úspěch. Z prestižní londýnské světové soutěže Global Influencer Marketing Awards si jejich zástupci...
Jan Rýdl osvěžujícím způsobem vyčnívá z řady nevýrazných tiskových mluvčích. Před kamerou je jako doma, ale označení influencer odmítá. Jak zvednout kredit kdysi vysmívané státní firmě, jakou...