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„Světlo na konci tunelu.“ Úřady ve Španělsku odvolaly evakuace řady obcí

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  21:11
Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze kvůli...

Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci nejméně 30 tisíc lidí. (24. července 2026) | foto: Reuters

Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze kvůli...
Plameny v Guadalajaře dosud sežehly přes 320 kilometrů čtverečních.
Následky lesního požáru v provincii Almería ve španělské Andalusii. (12....
Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze kvůli...
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Španělské ministerstvo vnitra oznámilo, že od úterních 17 hodin odvolává evakuace některých obcí, které úřady nařídily kvůli rozsáhlému požáru v madridském regionu a okolí. Ten se podle ministra vnitra Fernanda Grande-Marlasky přestal šířit, uvedla španělská média.

Kvůli nejrozsáhlejšímu požáru v moderní historii Španělska úřady v uplynulých dnech nechaly evakuovat na 60 000 lidí.

Španělský premiér Pedro Sánchez dnes uvedl, že ve Španělsku nadále hoří osm velkých lesních požárů, v pondělí jich podle něj bylo deset. Premiér řekl, že se podařilo zvrátit nepříznivý vývoj, a podle něj je možné „vidět světlo na konci tunelu“. Experty ale znepokojuje nová vlna veder, která by podle meteorologů měla začít ve středu.

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Úřady od dnešních 17 hodin zrušily evakuaci 13 obcí, u dalších čtyř pak odvolávaly omezení pohybu. Dnes večer kolem 20:30 ministr vnitra vnitra Marlasca oznámil odvolání evakuace další dvou obcí v madridském regionu a zrušení zákazu. Ministr uvedl, že ve srovnání s pondělím se požár dále nerozšířil, ačkoliv v posledních hodinách nepanovaly příznivé podmínky pro hašení, například kvůli růstu teplot a poklesu vlhkosti. „Meteorologické podmínky nám vůbec nepomáhají,“ uvedl ministr s tím, že šíření požáru se podařilo zastavit díky obrovskému nasazení hasičů a vojáků.

Podle agentury EuropaPress se konec opatření ohlášený odpoledne dotkl zhruba 20 000 evakuovaných obyvatel v madridském regionu a 14 000 lidí, pro které platil zákaz vycházení. Jedná se o více než polovinu těch, kdo čelili mimořádným opatřením kvůli požárům v okolí Madridu.

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Lesní požáry ve Španělsku zničily v letošním roce na 1736 kilometrů čtverečních území, což je polovina rozlohy Libereckého kraje. Ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce je to šestkrát více, uvádějí úřady. Na 770 kilometrů čtverečních podle agentury AFP připadá na ohně v okolí Madridu.

V nemocnici na jihu Španělska zemřela žena, která byla vážně popálena při požáru v Andalusii na začátku července, uvedly podle deníku El País místní úřady. Nejtragičtější požár za více než 20 let ve Španělsku si tak vyžádal 14 životů. Velkou část obětí tvoří turisté ze zahraničí.

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