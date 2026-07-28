Kvůli nejrozsáhlejšímu požáru v moderní historii Španělska úřady v uplynulých dnech nechaly evakuovat na 60 000 lidí.
Španělský premiér Pedro Sánchez dnes uvedl, že ve Španělsku nadále hoří osm velkých lesních požárů, v pondělí jich podle něj bylo deset. Premiér řekl, že se podařilo zvrátit nepříznivý vývoj, a podle něj je možné „vidět světlo na konci tunelu“. Experty ale znepokojuje nová vlna veder, která by podle meteorologů měla začít ve středu.
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Ministerstvo vyzvalo Čechy ve Španělsku, ať se vyhýbají oblastem zasaženým požáry
Úřady od dnešních 17 hodin zrušily evakuaci 13 obcí, u dalších čtyř pak odvolávaly omezení pohybu. Dnes večer kolem 20:30 ministr vnitra vnitra Marlasca oznámil odvolání evakuace další dvou obcí v madridském regionu a zrušení zákazu. Ministr uvedl, že ve srovnání s pondělím se požár dále nerozšířil, ačkoliv v posledních hodinách nepanovaly příznivé podmínky pro hašení, například kvůli růstu teplot a poklesu vlhkosti. „Meteorologické podmínky nám vůbec nepomáhají,“ uvedl ministr s tím, že šíření požáru se podařilo zastavit díky obrovskému nasazení hasičů a vojáků.
Podle agentury EuropaPress se konec opatření ohlášený odpoledne dotkl zhruba 20 000 evakuovaných obyvatel v madridském regionu a 14 000 lidí, pro které platil zákaz vycházení. Jedná se o více než polovinu těch, kdo čelili mimořádným opatřením kvůli požárům v okolí Madridu.
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Zpustošená města, místo lesa jen šeď. Toto jsou nejničivější požáry posledních let
Lesní požáry ve Španělsku zničily v letošním roce na 1736 kilometrů čtverečních území, což je polovina rozlohy Libereckého kraje. Ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce je to šestkrát více, uvádějí úřady. Na 770 kilometrů čtverečních podle agentury AFP připadá na ohně v okolí Madridu.
V nemocnici na jihu Španělska zemřela žena, která byla vážně popálena při požáru v Andalusii na začátku července, uvedly podle deníku El País místní úřady. Nejtragičtější požár za více než 20 let ve Španělsku si tak vyžádal 14 životů. Velkou část obětí tvoří turisté ze zahraničí.