Mezi mrtvými je 54 Španělů a 12 cizinců. Čtyři mrtví měli občanství Spojených států. V neděli bylo v nemocnicích stále 31 lidí zraněných při středeční nehodě.
Úřady také pokračují ve vyšetřování příčin středeční srážky vlaků. Vyšetřovatelé pracují s možností, že k způsobení nehody ve velké míře přispěly pokyny vydané dispečerským centrem na madridském nádraží Atocha poté, co část vysokorychlostní tratě mezi Madridem a Sevillou postihl výpadek zabezpečovacího zařízení LZB.
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Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel Čech, sdělily úřady. Oběti poznávají podle otisků
Pokyny podle této hypotézy umožnily vlaku služby AVE se rozjet po trati, na které stál vlak společnosti Iryo. Kolize nastala krátce před středeční 9:00.