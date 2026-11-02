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Ve Španělsku identifikovali téměř všechny mrtvé ze srážky vlaků. Zemřelo i 12 cizinců

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  7:14
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026) | foto: Reuters

U španělského Toleda jeřáby zvedají zničené vagony a záchranáři stále pátrají...
U španělského Toleda zvedají jeřáby zničené vagony a záchranáři stále pátrají...
U španělského Toleda jeřáby zvedají zničené vagony a záchranáři stále pátrají...
U španělského Toleda zvedají jeřáby zničené vagony a záchranáři stále pátrají...
42 fotografií
Španělské úřady dohledaly totožnost k téměř všem mrtvým ze srážky vlaků u Toleda z minulého týdne. Dosud se podařilo ztotožnit 66 z celkem 69 zemřelých, napsala v noci na pondělí média. Mezi obětmi, které při neštěstí zahynuly, jsou občané Španělska, Spojených států, Japonska, České republiky, Francie, Kanady, Tuniska, Portugalska, Mexika a Argentiny.

Mezi mrtvými je 54 Španělů a 12 cizinců. Čtyři mrtví měli občanství Spojených států. V neděli bylo v nemocnicích stále 31 lidí zraněných při středeční nehodě.

Úřady také pokračují ve vyšetřování příčin středeční srážky vlaků. Vyšetřovatelé pracují s možností, že k způsobení nehody ve velké míře přispěly pokyny vydané dispečerským centrem na madridském nádraží Atocha poté, co část vysokorychlostní tratě mezi Madridem a Sevillou postihl výpadek zabezpečovacího zařízení LZB.

Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel Čech, sdělily úřady. Oběti poznávají podle otisků

Pokyny podle této hypotézy umožnily vlaku služby AVE se rozjet po trati, na které stál vlak společnosti Iryo. Kolize nastala krátce před středeční 9:00.

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