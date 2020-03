Mlhavé výsledky schůze v Bruselu. Turecká migrační dohoda platí, uvedla EU

Představitelé EU a Ankary se v pondělí večer sešli v Bruselu kvůli nárůstu napětí na řecko-turecké hranici. K ní od konce února zamířily desetitisíce migrantů poté, co Erdogan oznámil, že budou mít volnou cestu do Unie.

Turecký prezident tak přestal plnit dohodu s EU z roku 2016, na jejímž základě dosud bránil masovému pohybu migrantů výměnou za finanční pomoc.



Předseda Evropské rady Charles Michel v pondělí avizoval, že neshody ohledně naplňování paktu se nyní budou snažit urovnávat šéf unijní diplomacie Josep Borrell a turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu.



Podle agentury DPA trvalo pondělní jednání necelé dvě hodiny, turecký prezident z něj odešel bez prohlášení k médiím a Michel s von der Leyenovou při následném společném vystoupení neoznámili konkrétní výsledky. Oba rozhovory hodnotili pozitivně, Michel hovořil o prvním kroku ke zlepšení vztahů s Ankarou.

Předsedkyně EK se nechala slyšet, že dohoda z roku 2016 „zůstává platná“, dvě strany se však musí shodnout ohledně uskutečňování jejího obsahu v praxi. Na tom prý budou společně s dalšími experty v nejbližších dnech pracovat Borrell a Çavuşoglu.

Prezident Erdogan považuje finanční podporu dohodnutou v roce 2016 za nedostatečnou. Argumentuje tím, že jeho země přijala už přes tři miliony běženců prchajících před boji v Sýrii. Unie migračním paktem přislíbila pomoc ve výši šesti miliard eur (přes 150 miliard Kč) a její představitelé v posledních dnech hovoří o tureckém vydírání.



Tento výraz použil minulý týden i řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, který v pondělí vyzval Erdogana, aby uklidnil napětí na řecko-turecké hranici. Pokud chce turecký prezident revidovat migrační dohodu, musí prý odvézt ty „zoufalé lidi“ od hraniční řeky Evros a přestat se šířením falešných zpráv a propagandy.

Erdogan naopak v neděli vyzval Řecko, aby „otevřelo své brány“ uprchlíkům. To však nic takového zatím nehodlá udělat. Jeho uprchlické tábory jsou stále přeplněné z předešlé migrační krize. Zpět do Turecka se však běženci vrátit nemohou, a tak se tísní na území nikoho. Často jen ve spodním prádle, protože oblečení jim vzali při tělesné prohlídce v Řecku, než je poslali zpět.

Brzy se navíc ukázalo, že Turci migrantům aktivně pomáhají v tom, aby se do Řecka dostali. Na hranice je svážely autobusy, turecké ozbrojené vozidlo se pak pokoušelo prorazit hraniční plot, a uvolnit tak migrantům cestu do Evropy.

Kromě Erdogana o situaci na jižní hranici jednal i řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, který se v pondělí sešel s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Podle listu Kathimerini měli probírat především jednotný unijní azylový systém a spravedlivější rozdělování migrantů mezi zeměmi EU.

Do Turecka nyní prchají další lidé, a to kvůli situaci v syrském Idlíbu. Tam nastala humanitární krize poté, co se Tureckem podporovaní rebelové a islamistické skupiny střetli se syrskou armádou.



Německo si z Řecka vezme až patnáct set dětí

Německá vláda se v pondělí podle agentury DPA usnesla, že země převezme tisíc až patnáct set dětí a nezletilých z řeckých uprchlických táborů. Opustit migrační centra tak patrně bude moci část dětí, které jsou těžce nemocné nebo bez doprovodu a je jim méně než čtrnáct let.

Na evropské úrovni se nyní jedná o vytvoření koalice zemí, které budou ochotny děti z přeplněných táborů v Řecku převzít. „V tomto rámci je Německo připraveno přiměřenou část přijmout,“ uvedla vládní koalice CDU/CSU a SPD po mnohahodinovém krizovém zasedání, které skončilo v pondělí po půlnoci.

Řecko už loni v září vyzvalo členské země EU, aby převzaly děti bez doprovodu, které žijí v nevyhovujících podmínkách v kapacitně nedostačujících uprchlických táborech.

Německá vláda se zabývala i situací v Idlíbu. Na naléhavě potřebnou humanitární pomoc vyčlenila 125 milionů eur (3,19 miliardy korun).

Atény minulý týden oznámily, že během několika dnů postaví na severu země uzavřené uprchlické centrum pro migranty, kteří se od 1. března dostali a případně ještě dostanou do země. Tito běženci podle vlády nebudou registrováni a budou okamžitě vraceni do místa původu.