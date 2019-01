Uprchlíkům se z Německa nechce. Počet dobrovolných návratů do vlasti klesá

Německo dobrovolné vycestování neúspěšných žadatelů o azyl i lidí, jejichž žádost se teprve zpracovává, podporuje několika programy. Jeden z nich například občanům zhruba 45 zemí dává nárok na finanční pomoc 800 eur (20 400 korun), pokud Německo sami opustí v určitém termínu od zamítnutí azylové žádosti. Podporu 1 200 eur (30 660 korun) dostanou v případě, že se pro návrat rozhodnou ještě před verdiktem o azylové žádosti.



Ani takové programy ale, zdá se, nemají výraznější dopad. Dobře je to vidět na trendu za poslední tři roky. V roce 2016 bylo dobrovolných návratů ještě 54 006, od té doby je patrný značný pokles. Mluvčí Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky čísla vysvětluje tím, že do Německa přichází méně běženců než před třemi lety.

Německo má potíže i s tím, když má samo odmítnuté žadatele o azyl do cesty do vlasti nutit nařízením o vyhoštění. Do konce loňského října muselo Německo opustit celkem 19 781 neúspěšných žadatelů o azyl. V roce 2017 tam požádalo o azyl téměř 223 tisíc uprchlíků, nejúspěšnější žadatelé jsou Syřané. Od roku 2015, kdy vypukla migrační krize do Evropy přišel více než milion lidí a většina z nich zamířila právě do Německa.