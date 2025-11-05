Německo nabízí Afgháncům peníze, pokud se vzdají azylu. USA vyhostí Jihosúdánce

Nabídka se týká omezeného počtu Afghánců. ARD uvedla, že v Pákistánu na vystěhování čeká asi 2 100 Afghánců, kterým by ve vlasti hrozilo pronásledování a kteří díky tomu získali od Německa příslib přijetí. Zhruba třetina těchto lidí podle ARD obdržela e-mail, aby se do 17. listopadu rozhodla, zda navrženou peněžní náhradu přijmou. Pokud tak učiní, o nárok na azyl v Německu přijdou.
Pákistán mezitím pohrozil, že čekající Afghánci budou muset nejpozději příští rok zemi opustit. Rozhlasová stanice Deutschlandfunk uvedla, že přes 200 lidí už nařízení o deportaci dostalo. Stanice dále uvedla, že od nástupu konzervativního kancléře Friedricha Merze do úřadu se do Německa z Pákistánu na základě přijímacího programu dostali dva afghánští občané, několik desítek dalších se o přijetí soudí.
Mediální dům RND v komentáři uvedl, že spolková vláda peníze výměnou za odmítnutí azylu nabízí obzvláště zranitelným Afgháncům, což je ostudné a zároveň to poškozuje pověst Německa.
Merzova vláda se snaží migraci do Německa omezit a vyhlásila kvůli tomu tažení proti nelegálnímu překračování hranic. Vláda zároveň v květnu pozastavila program příjmu zvláště ohrožených Afghánek a Afghánců.
Vedle bývalých afghánských zaměstnanců německých institucí a jejich příbuzných byli prostřednictvím tohoto programu přijímáni také Afghánci, kterým hrozí pronásledování ze strany islamistů z afghánského vládního hnutí Tálibán třeba proto, že se v minulosti jako právníci nebo novinářky zasazovali o lidská práva.
Deportace Jihosúdánců z USA
Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) zbaví tisíce Jihosúdánců pobývajících ve Spojených státech ochrany před vyhoštěním, od ledna jim bude hrozit deportace. Informovala o tom stanice CBS News s odvoláním na představitele DHS. Vysídlení občané Jižního Súdánu přijdou o takzvaný dočasný ochranný status (TPS), který jim dosud umožňoval legálně žít a pracovat v USA.
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová se podle zdrojů CBS News rozhodla TPS Jihosúdáncům odebrat po konzultaci s ministerstvem zahraničí a dalšími vládními úřady. Jihosúdánci v USA, na které se TPS vztahuje, budou mít od oficiálního oznámení opatření plánovaného na příští týden 60 dní na to, aby opustili zemi. V opačném případě budou na začátku příštího roku čelit deportaci. DHS odhaduje, že v USA v současnosti žije na 5 tisíc Jihosúdánců.
Republikánský prezident Donald Trump se od lednového nástupu do Bílého domu snaží zbavit ochrany před deportací stovky tisíc migrantů z řad zemí v rámci své tvrdé protiimigrační politiky. Občané Sýrie, Venezuely, Haiti, Kuby, Nikaraguy a dalších zemí přišly TPS, i když Trumpova administrativa ve svém protiimigračním úsilí čelí řadě soudních sporů.