Německo nabízí Afgháncům peníze, pokud se vzdají azylu. USA vyhostí Jihosúdánce

  18:56
Vláda v Berlíně nabízí Afgháncům peníze, pokud nebudou usilovat v Německu o azyl. Nabídka se týká těch, kteří mají nárok na podání žádosti o azyl kvůli tomu, že by jim ve vlasti hrozilo pronásledování. Výše sumy závisí na velikosti rodiny, podle veřejnoprávní stanice ARD může například rodina se čtyřmi dětmi získat 14 tisíc eur (341 tisíc Kč). USA zase zbaví tisíce Jihosúdánců pobývajících v zemi ochrany před vyhoštěním – od ledna jim bude hrozit deportace.

Nabídka se týká omezeného počtu Afghánců. ARD uvedla, že v Pákistánu na vystěhování čeká asi 2 100 Afghánců, kterým by ve vlasti hrozilo pronásledování a kteří díky tomu získali od Německa příslib přijetí. Zhruba třetina těchto lidí podle ARD obdržela e-mail, aby se do 17. listopadu rozhodla, zda navrženou peněžní náhradu přijmou. Pokud tak učiní, o nárok na azyl v Německu přijdou.

Demonstrace u Braniborské brány v centru Berlína v reakci na výrok německého kancléře Friedricha Merze o rázu německých měst (19. října 2025)
Pákistán mezitím pohrozil, že čekající Afghánci budou muset nejpozději příští rok zemi opustit. Rozhlasová stanice Deutschlandfunk uvedla, že přes 200 lidí už nařízení o deportaci dostalo. Stanice dále uvedla, že od nástupu konzervativního kancléře Friedricha Merze do úřadu se do Německa z Pákistánu na základě přijímacího programu dostali dva afghánští občané, několik desítek dalších se o přijetí soudí.

Merz chce dostat Syřany pryč z Německa. Pozval Šaru, aby s ním probral deportace

Mediální dům RND v komentáři uvedl, že spolková vláda peníze výměnou za odmítnutí azylu nabízí obzvláště zranitelným Afgháncům, což je ostudné a zároveň to poškozuje pověst Německa.

Merzova vláda se snaží migraci do Německa omezit a vyhlásila kvůli tomu tažení proti nelegálnímu překračování hranic. Vláda zároveň v květnu pozastavila program příjmu zvláště ohrožených Afghánek a Afghánců.

Vedle bývalých afghánských zaměstnanců německých institucí a jejich příbuzných byli prostřednictvím tohoto programu přijímáni také Afghánci, kterým hrozí pronásledování ze strany islamistů z afghánského vládního hnutí Tálibán třeba proto, že se v minulosti jako právníci nebo novinářky zasazovali o lidská práva.

Ráz našich měst se musí změnit, souhlasí většina Němců s Merzem

Deportace Jihosúdánců z USA

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) zbaví tisíce Jihosúdánců pobývajících ve Spojených státech ochrany před vyhoštěním, od ledna jim bude hrozit deportace. Informovala o tom stanice CBS News s odvoláním na představitele DHS. Vysídlení občané Jižního Súdánu přijdou o takzvaný dočasný ochranný status (TPS), který jim dosud umožňoval legálně žít a pracovat v USA.

Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová se podle zdrojů CBS News rozhodla TPS Jihosúdáncům odebrat po konzultaci s ministerstvem zahraničí a dalšími vládními úřady. Jihosúdánci v USA, na které se TPS vztahuje, budou mít od oficiálního oznámení opatření plánovaného na příští týden 60 dní na to, aby opustili zemi. V opačném případě budou na začátku příštího roku čelit deportaci. DHS odhaduje, že v USA v současnosti žije na 5 tisíc Jihosúdánců.

Republikánský prezident Donald Trump se od lednového nástupu do Bílého domu snaží zbavit ochrany před deportací stovky tisíc migrantů z řad zemí v rámci své tvrdé protiimigrační politiky. Občané Sýrie, Venezuely, Haiti, Kuby, Nikaraguy a dalších zemí přišly TPS, i když Trumpova administrativa ve svém protiimigračním úsilí čelí řadě soudních sporů.

