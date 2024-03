Kate není první. „Fejk“ byla i slavná fotka Lincolna, dostal tělo otrokáře

V době umělé inteligence a nejrůznějších programů určených k úpravě fotografií je manipulace s obrazem snazší než kdy dřív. Pravda je ale taková, že zveřejněným fotografiím se nedalo úplně věřit nikdy.

Jak připomněla BBC, to dokládá i příběh jednoho z nejslavnějších snímků Abrahama Lincolna. Bojovník proti otroctví si pózování fotografům užíval, za posledních 18 let svého života se nechal zvěčnit zhruba 120krát. Nejzajímavější je ale příběh fotografie z roku 1864, která byla později použita na pětidolarové bankovce.

Autor snímku Anthony Berger proslul jako válečný reportér během občanské války a nezdráhal se své fotky editovat. To byla tehdy běžná praxe. Na válečná alba se vyfotilo kolem pěti mužů a na jejich těla se pak vyměňovaly obličeje válečníků podle jejich popularity v jednotlivých státech.

Hlava prezidenta, tělo otrokáře

To byl osud i Abrahama Lincolna. Jeho hlava byla otočena a „posazena“ na tělo slavného jižanského politika Johna Calhouna, který zemřel již v roce 1850. Ironické přitom je, že Calhoun byl velkým zastáncem otroctví. Fotograf ale potřeboval tělo, které by mělo dostatečně patriotické a hrdinské postavení.

O tom, že je fotka podvrh, se nevědělo až do roku 1970. Tehdy to do svého výzkumu zahrnul archivář Knihovny Kongresu Milton Kaplan.

Podle The New York Times navíc Lincoln práci svých fotografů podporoval bez ohledu na úpravy, protože si byl vědom efektu, které fotografie znamenaly. Historik Harold Holzer pro BBC tvrdí, že fotografie z Lincolna udělaly symbol nekonečnosti příležitostí v americkém systému.

Po zavraždění v roce 1865 navíc poptávka po jeho fotografiích ještě stoupla. A ta na pětidolarové bankovce vydržela v oběhu od roku 1914 až do roku 2007.