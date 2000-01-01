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Na noční nebe vykoukl první podzimní úplněk letošního roku, takzvaný Harvest moon. Ten nastává krátce po podzimní rovnodennosti a několik dní pak jasně září na obloze. Jedinečný je mimo jiné i tím, že na rozdíl od ostatních úplňků vychází Měsíc každý večer v téměř totožném čase. Podívejte se na náš výběr fotografií světových agentur.
Autor: Profimedia.cz
MNICHOV, NĚMECKO. Harvest moon své jméno kdysi získal díky zemědělcům, kterým při sklizni svítil k práci. Dnes především lahodí oku. Potěšil třeba návštěvníky pivního festivalu Oktoberfest v Mnichově.
Autor: ČTK
LEBANON, USA. Toto není fotografie z Afriky ani z Libanonu, ale z amerického Ohia. Úplněk vykoukl za žirafami z plastu.
Autor: ČTK
PATOS, ALBÁNIE. Úplňkem se mohli kochat lidé i v albánském Patosu. Míru patosu zmírnily mraky, které Měsíc částečně zakryly.
Autor: Profimedia.cz
FRANKFURT, NĚMECKO. Na fotografii to nevidíme, nicméně vedle Měsíce mohli a ještě budou moci zkoumavější pozorovatelé nalézt i Saturn, který se k úplňku připojuje zhruba o hodinu později.
Autor: ČTK
CALASCIO, ITÁLIE. Zde se na moment úplněk připojil k dopravním značkám a stal se jednou z nich. Co asi chce řidičům nakázat?
Autor: Profimedia.cz
LHASA, TIBET. Kromě přezdívky Harvest moon (Sklizňový Měsíc) se v souvislosti s prvním úplňkem po podzimní rovnodennosti objevují i další názvy. Třeba Corn moon (Kukuřičný Měsíc) nebo Hunter’s moon (Měsíc lovce).
Autor: ČTK
HONGKONG, ČÍNA. Všechny názvy nicméně odkazují k tomu, že je potřeba začít se připravovat na zimu, sklidit úrodu a předzásobit se jídlem.
Autor: Profimedia.cz
ISTANBUL, TURECKO. V turečtině se tento jev nazývá Hasat dolunay, doslova „úplněk při sklizni“. Pozorovat jej lidé mohli i v Istanbulu.
Autor: ČTK
MOLFETTA, ITÁLIE. Zářivě žlutý kotouč doplnil jednu z věží katedrály také v italské Molfettě. Během letních měsíců je Slunce vysoko na obloze a úplněk tak zůstává nízko. S příchodem chladnějších měsíců se to začíná obracet a zatímco Slunce se drží nízko, úplněk stoupá mnohem výš.
Autor: Profimedia.cz
BRIGHTON, VELKÁ BRITÁNIE. A přestože i na této fotografii z Brightonu vypadá přímo giganticky, tentokrát se nejedná o takzvaný Superměsíc a jde jen o optický klam.
Autor: Profimedia.cz
ČIANG MAI, THAJSKO. Zatímco jindy se dorůstající, plný a následně opět couvající Měsíc na nebi zjevují s rozdílem třeba i padesáti minut, po podzimní rovnodennosti vychází každý večer téměř ve stejnou chvíli.
Autor: Profimedia.cz
IWAKI, JAPONSKO. Mezi jednotlivými večery je rozdíl třeba jen deset minut. I to zemědělcům kdysi zajišťovalo, že na večerní sklizeň krásně uvidí.
Autor: Profimedia.cz
CAVERSHAM, VELKÁ BRITÁNIE. Zářivě bílý úplněk vykoukl také v anglickém hrabství Berkshire. Kromě bílé se Měsíc zbarvuje i do žluté nebo jasně oranžové.
Autor: Profimedia.cz
TEHATTA, INDIE. Do oranžové se kotouč zahalí tehdy, když je nízko nad obzorem a měsíční světlo prochází větší částí zemské atmosféry, přičemž modré světlo se rozptyluje více, zatímco červené světlo se rozptyluje nejméně.
Autor: Profimedia.cz
LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE. Čím jde však Měsíc výš, tím víc bledne. A výš než z letadla už úplněk uvidí jen málokdo.
Autor: Profimedia.cz