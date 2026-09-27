|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii
Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...
Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl
Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...
Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech
Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...
Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli
Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...
Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo
Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...
Kde úřaduje Babiš a Schillerová lze dnes vidět na vlastní oči. A je to zdarma
U příležitosti dnešního státního svátku se pro veřejnost otevřou některé vládní budovy v historickém centru Prahy. Na Malé Straně si mohou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i...
Babí léto je tu v plné síle. Který den bude nejtepleji a kdy bude skoro mrznout
Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá.
Řidič motorky sjel na Mělnicku ze silnice mezi lesní stromy. Na místě zemřel
Nehoda motorkáře, který v neděli odpoledne havaroval u Medonos na Mělnicku, skončila tragicky. Navzdory snahám o resuscitaci vážným zraněním podlehl a na místě zemřel.
Rusko v Evropě plánuje další sabotáže, varuje šéfka unijní diplomacie Kallasová
Zpravodajské informace ukazují, že Rusko plánuje v Evropě další sabotáže, řekla před pondělním jednáním ministrů obrany v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ministři budou debatovat...
Ruská puma zasáhla bytový dům v Charkově, mezi zraněnými jsou i děti
Ruská řízená letecká puma zranila nejméně pětadvacet lidí, včetně několika dětí, když zasáhla bytový dům v Charkově na severovýchodě Ukrajiny. V Kyjevě podle tamního starosty Vitalije Klička ruské...
Město má obrovský potenciál, ale chybí mu větší ambice, míní jednička hnutí STAN
Před čtyřmi lety bylo hnutí STAN jednou z vládních stran. Po loňských volbách do Poslanecké sněmovny je třetí nejsilnější stranou v dolní komoře parlamentu a podobnou pozici mu přisuzují i celostátní...
Chceme do vedení Hradce, říká Holásek. S koalicí nevydržel, teď ji tepe
Obrovsky náročný volební dvojboj si pro letošní říjen zvolil Jan Holásek. Kromě obhajoby senátorského mandátu „vyhlásil útok“ i na hradeckou radnici. A rozhodně se již nechce spokojit s opoziční...
V Praze se bude demonstrovat. Milion chvilek chtějí motivoval lidi k účasti ve volbám
Na pražském Staroměstském náměstí se dnes z iniciativy spolku Milion chvilek sejdou lidé na demonstraci, která má motivovat k účasti ve volbách, akce začíná v 16 hodin. Komunální volby a první kolo...
Technologické firmy zabrousily i do světa módy. O firemní merch je stále větší zájem
Technologické firmy už neprodávají pouze software a čipy. Jejich loga se nově objevují i na tričkách, svetrech, mikinách nebo čepicích, které fanoušci skupují stejně jako dresy sportovních týmů.
Úzkostné děti mívají úzkostné rodiče. Psycholožka nejen o změnách ve školství
Letošní změny, které přinesla novela školského zákona, se týkají zejména nejmenších žáků. Prvňáčci už nebudou propadat, odklady se povolují jen ve výjimečných případech a zrušily se ty dodatečné....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Stvořili jsme monstrum. Moskevská firma dotáhla obcházení sankcí k dokonalosti
Rusko bezskrupulózně obchází finanční bariéru vybudovanou Západem a úspěšně se tak vyhýbá uvaleným sankcím. Moskevská firma A7 za tímto účelem využívá fiktivní společnosti a kryptoměny k praní peněz...
Požár v pražských Nuslích. Jednoho člověka zachraňovali přímo z hořícího bytu
V panelovém domě v pražských Nuslích vypukl v neděli večer požár. K události v Kotorské ulici vyjížděli hasiči kolem 18:00 a vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Oheň zasáhl byt v...