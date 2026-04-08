Americká novinářka, kterou unesli v Iráku, byla propuštěna, oznámil Rubio

Podle serveru Al-Monitor se novinářka věnovala válečnému zpravodajství z regionu a přispívala právě pro tento zpravodajský server, který se zaměřuje na dění v arabském světě.
„S potěšením oznamuji propuštění americké novinářky Shelly Kittlesonové, která byla nedávno unesena členy zahraniční teroristické organizace Katáib Hizballáh poblíž iráckého Bagdádu,“ napsal Rubio na X.
|
Unesený novinář byl vyděšený, zbavoval se svých věcí, říkají pasažéři letu
Poděkoval iráckým úřadům, stejně jako Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI), americkému ministerstvu obrany a dalším úřadům v USA za jejich úsilí o propuštění Kittlesonové.
Milice Katáib Hizballáh se v uplynulých týdnech přihlásila k mnoha vzdušným úderům na americké vojenské a diplomatické cíle v Iráku. Útočí také na ropnou infrastrukturu v Iráku a v sousedním Kuvajtu. V prohlášení milice uvedly, že všechny útoky jsou odvetou za izraelsko-americkou válku proti Íránu.