V Nigérii ozbrojenci napadli katolickou školu. Unesli přes 200 dětí a 12 učitelů

Autor: ,
  21:40
Při útoku na katolickou školu St. Mary School v Nigérii ozbrojenci unesli 215 žáků a studentů a 12 učitelů, uvedly podle AP tamní úřady.
Fotogalerie3

Ozbrojení muži unášejí studenty z katolické školy v Nigérii. (21. listopadu 2025) | foto: NagalandPost

Ozbrojenci v pátek zaútočili na katolickou internátní školu v západní části Nigérie a unesli školáky a zaměstnance. Jedná se o nejnovější z řady únosů v nejlidnatější africké zemi, jen několik dní poté, co bylo uneseno 25 školaček v sousedním státě.

K útoku a únosům došlo ve škole St. Mary’s School, katolické instituci v komunitě Papiri v místní správě Agwara, uvedl Abubakar Usman, tajemník vlády státu Niger. Nezveřejnil ani počet unesených studentů a zaměstnanců, ani to, kdo by mohl být za útok zodpovědný.

Policie prohledala evakuovanou školu v Táboře, nebezpečný předmět nenašla

Místní mediální stanice Arise TV uvedla, že bylo uneseno 52 školáků.

Policie státu Niger uvedla, že k únosům došlo v pátek brzy ráno a že do této oblasti byly vyslány vojenské a bezpečnostní síly. Školu St. Mary’s popsala jako střední školu, která v Nigérii přijímá děti ve věku od 12 do 17 let.

Už v pondělí se odehrál podobný útok na internátní školu ve státě Kebbi na severozápadě země, kde ozbrojenci unesli 25 dívek. Zatím není jasné, kdo za útoky stojí.

V úterý také při podobném incidentu ozbrojenci zaútočili na kostel ve státě Kwara. Nyní žádají výkupné sto milionů nair (téměř 1,5 milionu korun) za každého z 38 tam unesených lidí.

Jeden útok za druhým. V Nigérii unesli ze škol desítky dětí, terčem byl i kostel

Útoky opět připomněly nejistou bezpečnostní situaci v západoafrické zemi, píše Reuters; prezident Boly Tinubu kvůli situaci odložil cestu do zahraničí.

V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státu Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.

Proč Trump hrozí Nigérii invazí? V největší zemi Afriky jde o něco úplně jiného

V některých oblastech Nigérie také působí ozbrojené kriminální skupiny, které místní obyvatelstvo nazývá bandity. Ti nemají žádné politické cíle a jejich činnost včetně hromadných únosů je motivována pouze finančním ziskem, zároveň se však nebrání spolupráci s džihádistickými uskupeními.

21. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

„Nekultivovaný“ Český slavík: trofeje si odnesli Farna, Ztracený, Kabát a Calin

První místo získala rocková kapela Kabát (21. listopadu 2025)

První oceněnou v rámci hudební ankety Český slavík 2025 je zpěvačka Ewa Farna. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený, skupinou roku je Kabát. Slavíka v hiphopové a...

21. listopadu 2025  6:19,  aktualizováno  22:33

Musí si to nechat líbit, dal Trump Ukrajině lhůtu na mír. Evropští lídři si volali

Americký prezident Donald Trump. (31. říjen 2025)

Máme cestu, jak dosáhnout míru na Ukrajině, řekl americký prezident Donald Trump. Podle něj si Zelenskyj bude muset nechat návrh líbit. Řekl, že vhodná lhůta na přijetí návrhu je čtvrtek 27....

21. listopadu 2025  18:12,  aktualizováno  22:17

V Nigérii ozbrojenci napadli katolickou školu. Unesli přes 200 dětí a 12 učitelů

Ozbrojení muži unášejí studenty z katolické školy v Nigérii. (21. listopadu...

Při útoku na katolickou školu St. Mary School v Nigérii ozbrojenci unesli 215 žáků a studentů a 12 učitelů, uvedly podle AP tamní úřady.

21. listopadu 2025  21:40

„Připravte se ztratit své děti.“ Šéf francouzské armády varoval národ před válkou

Náčelník generálního štábu francouzské armády Fabien Mandon po boku prezidenta...

Náčelník generálního štábu Fabien Mandon vyvolal ve Francii poprask. Na sjezdu starostů prohlásil, že pokud chce země do roku 2030 účinně odradit Rusko, musí být společnost připravena i na ekonomické...

21. listopadu 2025  20:39

Tahali je z restaurací i z kostela. Jak v mém městě v USA zasáhli protiimigrační agenti

Premium
Agenti americké pohraniční stráže procházejí čerpací stanicí při pátrání po...

Od naší spolupracovnice v USA Řada restaurací a dalších podniků po raziích svůj byznys zavřela. Střídaly se údajně různé důvody. Na dveřích nebo výlohách měly nápis, že se tam odehrává privátní akce. Nebo zkrátka zastínily...

21. listopadu 2025

Ukrajina by přišla bez boje o území rozlohy Lucemburska, pokud by přijala plán

Ukrajinské dělostřelectvo na pokrovské frontě (20. listopadu 2025)

Americký mírový plán pro Ukrajinu znamená, že Kyjev by bez boje vydal Rusku území o velikosti Lucemburska. Ve své analýze založené na údajích amerického Institutu pro studium války (ISW) to v pátek...

21. listopadu 2025  19:32

Americký plán by mohl být základem mírového urovnání konfliktu, říká Putin

Ruský prezident Vladimir Putin (23. října 2025)

Americký plán by mohl být základem konečného mírového urovnání konfliktu na Ukrajině, uvedl v pátek ruský vládce Vladimir Putin na poradě své bezpečnostní rady, sdružující jeho nejbližší...

21. listopadu 2025  18:46,  aktualizováno  19:24

Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj

Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu k národu prohlásil, že nezradí zájmy své země. Krajany vyzval, aby zůstali jednotní v jedné z nejtěžších chvil dějin Ukrajiny. Země se totiž může...

21. listopadu 2025  16:05,  aktualizováno  19:08

Věštkyně z karet ze slovenského parlamentu míří na velvyslanectví do Prahy

Bývalá poslankyně strany Smer-SD Jana Vaľová v civilu působí také jako věštkyně...

Bývala slovenská poslankyně a primátorka Humenného Jana Vaĺová, která působila v parlamentu za stranu Roberta Fica. Tento týden se vzdala mandátu v poslanecké sněmovně a nejspíš své uplatnění najde...

21. listopadu 2025  18:20

Rusko vyjde z války jako totální vítěz. Fico vítá americký mírový plán

Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico ji odmítl upravit

Slovenský premiér Robert Fico v pátek podpořil americký plán pro konec bojů na Ukrajině. Podmínkou pro jeho realizaci je souhlas Kyjeva, zdůraznil. Některé návrhy z plánu USA má Fico za totožné s...

21. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  17:35

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Poláci jsou Afroameričané Evropy, ukradli nám území, řekl člen AfD. Rozčílil Tuska

Volební shromáždění Alternativy pro Německo (AfD) v Drážďanech (29. srpna 2024)

Další člen německé nacionalistické Alternativy pro Německo rozlítil Poláky. Aktivista Fabian Keubel o nich prohlásil, že jsou „Afroameričané Evropy“, kteří ukradli Německu území a představují pro něj...

21. listopadu 2025  17:18

Antisemitismus je pro část společnosti problém, k šíření pomáhá i AI, říká expert

Židovský obchod v centru Prahy na Vinohradech kdosi posprejoval nenávistnými...

Federace židovských obcí v pátek zveřejnila výroční zprávu o počtu protižidovských útoků za rok 2024. Podle politologa se zaměřením na extremismus Miroslava Mareše data ukazují, že pro část...

21. listopadu 2025  16:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.