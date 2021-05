VIDEO: Agresor chtěl unést jedenáctiletou dívku, ta se mu ubránila

Záznam ukazuje dívku, jak sedí na trávě a čeká na autobus. Okolo jede auto a řidič zastaví. Z vozu vystoupí muž a okamžitě se rozeběhne k dívce. Ta, jakmile jej zahlédne, se vyděsí a začne prchat.

Únosce ji ale chytí a začne ji táhnout směrem k vozidlu. Dívka se mu ale vysmekne a utíká pryč. Muže zřejmě něco vyděsí, protože i on sám začne běžet. Nemíří za svou obětí, ale ke svému autu.

Na agresora upozornila holčička svou matku. Ta běžně bývá na zastávce s ní, ten v osudný den se svou dcerou na místě nebyla.

Policie identifikovala poznávací značku auta a podařilo se jí neúspěšného únosce dopadnout. „Chytili jsme zvíře, které se pokusilo unést jedenáctiletou dívku,“ řekl šerif Chip Simmons. Podle něj byl během incidentu ozbrojený nožem.

„Nemohu si pomoct, ale myslím si, že to mohlo skončit velmi odlišně. Kdyby tuto jedenáctiletou oběť nenapadlo bojovat a prostě se nikdy nevzdávat, pak by to mohlo skončit hrozně,“ dodal podle stanice CNN Simmons.

Zatčený třicetiletý Jared Paul Stanga je nyní ve vazbě. Čelí obviněním z únosu, ozbrojeného útoku a ublížení na těle.

Policistům při identifikaci pachatele pomohlo, že měl „modrý sliz“ na své paži. Dívka si totiž v době pokusu o únos hrála právě s modrým slizem. Kriminalisté též zjistili, že vozidlo únosce je potřené čerstvým nátěrem s jinou barvou.

Školačka řekla strážcům zákona, že se Stangou střetla již dříve. Asi před dvěma týdny k ní přistoupil na autobusové zastávce, přičemž jí to bylo nepříjemné.

Podle šerifa byl ale pokus o únos zřejmě náhodný, ačkoliv nevyloučil, že Stanga dívku sledoval. Muž už v minulosti páchal sexuální trestné činy, včetně těch týkajících se dětí, podotýká místní deník Pensacola News Journal.

Dívka má několik škrábanců, útok v ní zanechal i psychické trauma. Podle Simmonse s matkou pracují na tom, aby se z hrůzného zážitku co nejdříve vzpamatovala. Šerif vyzval rodiče a učitele, aby děti poučili o bezpečnosti na autobusových zastávkách.