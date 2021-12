Chlapec, kterého unesl vlastní děda, se na příkaz soudu vrací do Itálie

Nejvyšší izraelský soud tento týden odmítl žádost Šmulika Pelega, dědečka malého chlapce, o odvolání proti rozhodnutí nařizujícímu návrat chlapce do Itálie do 12. prosince tohoto roku. O pátečním návratu Eitana Birana informovala agentura Reuters na základě vyjádření jeho tety.

Eitan se narodil v Izraeli, ale ještě jako kojenec se spolu s rodiči přestěhoval do Itálie, kde celá rodina do tohoto roku žila. Při osudném pádu lanovky zemřelo 14 lidí, mezi nimi Eitanovi rodiče i mladší bratr. Po tragédii byl chlapec v péči své tety.

V září během návštěvy vnuka, však Šmulik Peleg chlapce bez vědomí tety odvezl do Švýcarska a následně soukromým letadlem odcestovali do Izraele. Od té doby oba členové chlapcovy rodiny vedou právní bitvu o svěření dítěte do péče.

Podle Pelegova italského právníka muž chlapce odvezl, protože neměl dostatečnou důvěru v nestrannost italské justice. Itálie, která Pelega viní z únosu dítěte, na něj vydala mezinárodní zatykač. Jeho obhájci žádají stažení zatykače.

Italský i izraelský soud shledaly dědečka vinným z únosu podle Haagské úmluvy o ochraně dětí. Peleg ani jeho zástupci se k rozhodnutí soudu nijak nevyjádřili.

Eitan „se nyní vrátí k normálnímu životu, s podporou všech zdravotnických, terapeutických a vzdělávacích prostředků, k jeho kamarádům, do jeho školy, do komunity, ve které vyrostl, a k jeho milovanému kocourovi Oliverovi,“ řekla chlapcova teta Aya Biranová.

Po zamítnutí žádosti o odvolání prohlásili zástupci Šmulika Pelega, že rodina bude pokračovat v právním boji o návrat Eitana do Izraele. Podle nich byl nyní odvezen „do neznámé země, daleko od jeho kořenů a milující rodiny“.

Před týdnem byl na Kypru v souvislosti s případem zatčen Gabriel Abutbul Alon, muž podezřelý ze spolupráce na únosu, na kterého Itálie také vydala mezinárodní zatykač.