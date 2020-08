Trumpův člověk měl s ženou milence, končí v čele konzervativní univerzity

Falwell nejprve zprávy o rezignaci médiím popíral, později během pondělí však potvrdil, že ho rada konzervativní univerzity sídlící v Lynchburgu ve Virginii odvolala. Sama univerzita konec Falwella ve vedení ani jeho údajné milostné pletky nekomentovala.



Falwell se nejprve stal terčem kritiky poté, co na sociální sítě umístil fotku z dovolené. On i jeho žena na ní mají rozepnuté kalhoty a lze vidět jeho spodní prádlo.



Pravidla oblékání na evangelikální Liberty University jsou přitom velmi striktní. Muži nemohou nosit šortky, ženy musí mít sukni dlouhou minimálně do dvou třetin stehen. Fotografie rozlítila politiky napříč spektrem, nazývali ho pokrytcem a začali vyžadovat, aby rezignoval.

Pozorování hrátek z rohu pokoje

Poté se objevilo další obvinění. Obchodní partner Falwella Giancarlo Granda uvedl, že udržoval po šest let sexuální vztah jak s ním, tak s jeho ženou Becki Falwellovou. „Vytvořili jsme si s Becki intimní vztah, a Jerry se na nás rád díval z rohu pokoje,“ uvedl Granda v rozhovoru pro Reuters.



Manžele Fallwelovy prý potkal, když mu bylo dvacet let a pracoval u bazénu v hotelu Miami Beach. Začali se vídat, aféra prý trvala od roku 2012 do roku 2018, scházeli se několikrát do roka v hotelích nebo u nich doma. Reuters ukázal emaily, textové zprávy a další důkazy, které poukazují na sexuální povahu vztahu, který s Falwellovými údajně měl.

Kodex Liberty University připouští navazování sexuálních vztahů pouze v manželském svazku uzavřeném před Bohem, a smí probíhat pouze mezi mužem a ženou.



Falwell se k obvinění vyjádřil na serveru Washington Examiner. Tvrdí, že milostný poměr měla s Grandou pouze jeho žena. Granda mu prý vyhrožoval, že „záměrně znemožní mou ženu, rodinu i Liberty University“.



Uvedl, že na něm aféra jeho ženy zanechala psychické následky, prý velmi zhubl. Že by byl do jejich intimních aktivit také zapojen, popírá.

Popsal, že zpráva o poměru jeho ženy jím otřásla, rozhodl se jí však odpustit. V momentě, kdy se od milence začali distancovat, prý začal být více a více naštvaný a agresivní. Sám Granda popírá, že by jim jakýmkoliv způsobem vyhrožoval. Styky s manželi prý ukončil kvůli obchodním neshodám.