Byl v McDonald’s i s důkazy. V USA dopadli vraha šéfa zdravotní pojišťovny

Muže podezřelého ze zabití šéfa UnitedHealthcare Briana Thompsona policie zadržela v pensylvánské Altooně v restauraci rychlého občerstvení McDonald’s. Policejní komisařka Jessica Tischová potvrdila, že u Mangioneho strážci zákona nalezli zbraň, tlumič a falešný průkaz totožnosti z New Jersey, který se shoduje s průkazem, jímž se podezřelý střelec přihlásil do newyorského hostelu. Podle Tischové měl Mangione u sebe také oblečení, které se shodovalo s oblečením střelce.

Komisařka označila jeho zatčení za kombinaci „detektivní práce ze staré školy a nových technologií“. Za zásadní označila tip od veřejnosti. „Nikdy bychom neměli podceňovat sílu veřejnosti, která je našimi očima a ušima,“ uvedla na tiskové konferenci.

„Zdá se, že má nějakou zášť vůči korporátní Americe,“ uvedl šéf detektivů Joseph Kenny v souvislosti s dokumentem, který objevila u Mangioneho. List The New York Times s odvoláním na nejmenované policejní činitele uvedl, že v ručně psaném manifestu muž kritizoval zdravotnické společnosti za to, že upřednostňují zisk před péčí.

Neznámý střelec zabil padesátiletého Thompsona na ulici u hotelu Hilton na Manhattanu, kde pojišťovna pořádala setkání s investory. Maskovaný střelec na manažera čekal a po útoku uprchl na kole.

Žádný motiv útoku policie ihned neoznámila, na nábojnicích se ovšem podle tisku našla slova včetně „delay“ a „deny“, neboli zdržovat a odmítat. Pachatel tím mohl odkazovat na odmítání krýt náklady za zdravotní péči, což je praxe, za kterou UnitedHealthcare v poslední době čelí kritice médií, pacientů i zákonodárců.