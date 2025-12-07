Problémy v Louvru pokračují. Únik vody poškodil stovky knih

  20:17
Únik vody v pařížském Louvre na konci minulého měsíce poškodil stovky knih v oddělení egyptských sbírek. Podle agentury Reuters incident znovu upozornil na zhoršující se technický stav světoznámého muzea. Stal se jen pár týdnů poté, co loupež šperků odhalila vážné nedostatky v jeho zabezpečení.
Usmívala se. Nebo ne? Dost možná potutelně ano. Mona Lisa k tomu měla letos 19....

Usmívala se. Nebo ne? Dost možná potutelně ano. Mona Lisa k tomu měla letos 19. října v galerii Louvre docela dobrý důvod. V nejnavštěvovanějším muzeu světa se kradlo. Už zase. A právě tahle dáma z obrazu mohla mít pěkné déja vu. | foto: Shutterstock

Příslušníci francouzské policie procházejí poblíž skleněné pyramidy muzea...
Muzeum umění Louvre v Paříži
Návštěvníci si fotí obraz „La Joconde“ (Mona Lisa) od italského umělce Leonarda...
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...
65 fotografií

Specializovaný web La Tribune de l’Art napsal, že bylo poškozeno asi 400 knih. Podle něj za to může špatný stav potrubí. Oddělení se již dlouho, avšak neúspěšně, snažilo získat finanční prostředky na ochranu sbírky před takovým rizikem.

Náměstek ředitele Louvru Francis Steinbock agentuře AFP potvrdil, že únik vody, který byl objeven 26. listopadu, poškodil 300 až 400 děl. Podle něj to byly převážně egyptologické časopisy a vědecká dokumentace používaná výzkumníky.

Louvre zdražuje vstupné. Cena pro některé návštěvníky vzroste téměř o polovinu

Poškozené předměty jsou z konce 19. a počátku 20. století a podle něj jsou „mimořádně užitečné“, ale v žádném případě ne jedinečné. Žádná cenná věc k újmě nepřišla. Díla budou vysušena a odeslána k restaurování, poté se vrátí do knihovny.

Steinbock přiznal, že problém s potrubím je známý již několik let. Opravy jsou naplánovány na září 2026.

Další blamáž v Louvru. Mladíci pronesli přes ostrahu obraz a pověsili kousek od Mony Lisy

Čtyři zloději 19. října, za bílého dne, ukradli z Louvru šperky v přibližné hodnotě 88 milionů eur (2,1 miliardy korun). Odhalili tak zjevné bezpečnostní nedostatky v muzeu.

V listopadu byly kvůli stavebním nedostatkům částečně uzavřena jedna z galerií, kde jsou vystavené řecké vázy, a kanceláře.

Heslo do kamerového systému? Louvre. Audit odkryl chabé zabezpečení muzea

Říjnová zpráva nezávislého orgánu, který kontroluje veřejné finance ve Francii, Cour des Comptes, uvedla, že neschopnost muzea modernizovat svoji infrastrukturu zhoršily nadměrné výdaje za umělecká díla.

Louvre je nejnavštěvovanějším muzeem na světě. V roce 2024 do něj zavítalo 8,7 milionu návštěvníků, z nichž 69 procent bylo ze zahraničí.

7. prosince 2025  20:17

