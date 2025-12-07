Specializovaný web La Tribune de l’Art napsal, že bylo poškozeno asi 400 knih. Podle něj za to může špatný stav potrubí. Oddělení se již dlouho, avšak neúspěšně, snažilo získat finanční prostředky na ochranu sbírky před takovým rizikem.
Náměstek ředitele Louvru Francis Steinbock agentuře AFP potvrdil, že únik vody, který byl objeven 26. listopadu, poškodil 300 až 400 děl. Podle něj to byly převážně egyptologické časopisy a vědecká dokumentace používaná výzkumníky.
|
Louvre zdražuje vstupné. Cena pro některé návštěvníky vzroste téměř o polovinu
Poškozené předměty jsou z konce 19. a počátku 20. století a podle něj jsou „mimořádně užitečné“, ale v žádném případě ne jedinečné. Žádná cenná věc k újmě nepřišla. Díla budou vysušena a odeslána k restaurování, poté se vrátí do knihovny.
Steinbock přiznal, že problém s potrubím je známý již několik let. Opravy jsou naplánovány na září 2026.
|
Další blamáž v Louvru. Mladíci pronesli přes ostrahu obraz a pověsili kousek od Mony Lisy
Čtyři zloději 19. října, za bílého dne, ukradli z Louvru šperky v přibližné hodnotě 88 milionů eur (2,1 miliardy korun). Odhalili tak zjevné bezpečnostní nedostatky v muzeu.
V listopadu byly kvůli stavebním nedostatkům částečně uzavřena jedna z galerií, kde jsou vystavené řecké vázy, a kanceláře.
|
Heslo do kamerového systému? Louvre. Audit odkryl chabé zabezpečení muzea
Říjnová zpráva nezávislého orgánu, který kontroluje veřejné finance ve Francii, Cour des Comptes, uvedla, že neschopnost muzea modernizovat svoji infrastrukturu zhoršily nadměrné výdaje za umělecká díla.
Louvre je nejnavštěvovanějším muzeem na světě. V roce 2024 do něj zavítalo 8,7 milionu návštěvníků, z nichž 69 procent bylo ze zahraničí.