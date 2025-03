Na úvod se sluší ve stručnosti připomenout, o co v aktuální a zřejmě největší dosavadní kauze od nástupu Trumpa do Bílého domu jde. Šéfredaktor magazínu The Atlantic Jeffrey Goldberg v pondělí prohlásil, že byl 13. března nedopatřením pozván do chatovací skupiny v aplikaci Signal. V této skupině poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz pověřil svého zástupce Alexe Wonga vytvořením týmu s cílem koordinovat útoky USA na jemenské Húsíe.

Nejslabším článkem v bezpečnosti jsou pokaždé lidé. Vždy to ostatně tvrdil i nejslavnější hacker historie Kevin Mitnick.

Několik hodin před zahájením útoků ministr obrany Pete Hegseth na chat zaslal podrobnosti o plánovaných operacích, včetně informací o cílech, zbraních, které USA nasadí, a pořadí útoků. Ve skupině byl rovněž ministr zahraničí Marco Rubio, šéfka tajných služeb Tulsi Gabbardová, ředitel CIA John Ratcliffe nebo zvláštní zmocněnec Steve Witkoff. „Je to debakl, největší pochybení vojenského zpravodajství za hodně dlouhou dobu,“ nechal se slyšet lídr senátorů Demokratické strany Chuck Schumer. A bezpečnostní experti mu dávají za pravdu, takový přešlap se na nejvyšších vládních úrovních vidí málokdy.