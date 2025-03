Hamiltonův moment pro Unii? Společný dluh na zbrojení je krokem k federalizaci

Že Evropská unie musí v následujících letech výrazně posílit svou obranu, je vzhledem k aktuální geopolitické náladě i ztrátě důvěry k ještě nedávno pevným vztahům se Spojenými státy věcí neoddiskutovatelnou. Evropská komise už na to má plán, v rámci takzvaného přezbrojení Evropy chce Ursula von der Leyenová utratit 800 miliard eur, 150 miliard z této částky by vytvořilo určitou formu společného dluhu.

Prostředky by jednotlivé členské země utratily na zbrojení. Jde o velmi vysokou sumu převyšující plánované výdaje Ruska na obranu v letošním roce. Ještě před pár lety by šlo o bláhový plán, který by mnohé státy smetly ze stolu, jenže nyní je situace odlišná. I kdysi fiskálně konzervativní Německo s příchodem Friedricha Merze otáčí, společný evropský dluh už není tabu, pro Unii může jít o zlomové období.