Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Ukrajinská katastrofa. Úmrtnost už čtyřnásobně převyšuje porodnost

Autor: ,
  14:55
Ukrajinky rodí v krytech uprostřed ostřelování v porodnicích, ale i ukryté v...

Ukrajinky rodí v krytech uprostřed ostřelování v porodnicích, ale i ukryté v metru. Žena se svým novorozencem se ukrývá v suterénu perinatálního centra v Charkově. (28. února 2022) | foto: Reuters

Hřbitov ukrajinských vojáků ve Lvově (4. září 2025)
Ukrajinky rodí v krytech uprostřed ostřelování v porodnicích, ale i ukryté v...
Žena se dotýká fotografie příbuzného, který padl při obraně vlasti, na pamětní...
Ukrajinky rodí v krytech uprostřed ostřelování v porodnicích, ale i ukryté v...
39 fotografií
V první polovině roku se na Ukrajině narodilo 73 292 dětí, zatímco 259 853 lidí zemřelo. Statistické údaje o porodnosti a úmrtnosti na Ukrajině jsou bezútěšné a svědčí jen o tom, že situace se každým rokem zhoršuje, uvedla agentura Unian s odvoláním na studii, která vychází z údajů ministerstva spravedlnosti.

Oproti prvnímu pololetí loňského roku se narodilo o 16 procent méně dětí. Oproti předválečným dobám, před ruskou invazí v roce 2022, je novorozenců jen polovina. V současnosti se na Ukrajině měsíčně narodí okolo 12 000 dětí, zatímco ještě před deseti lety jich bylo 32 000. Chlapci převažují nad děvčaty mezi novorozenci v poměru 51 ku 49 procentům.

Statistiky ukazují, že nejméně dětí se rodí v blízkosti fronty: v Doněcké oblasti počet novorozenců poklesl na třetinu, v Záporožské oblasti pokles činil 23 procent. Ale porodnost klesla i v relativně bezpečných regionech, ve Vinnycké, Lvovské a Ternopilské oblasti o 20 procent. V počtu novorozenců vede hlavní město Kyjev, kde v tomto pololetí přišel na svět každý devátý novorozenec.

Ukrajina už přišla o polovinu populace. Experti se obávají demografické katastrofy

Úmrtnost za prvních šest měsíců letošního roku stoupla o čtyři procenta oproti stejnému období loňska. I v tomto případě největší přírůstek zaznamenal Kyjev, kde 20 121 zesnulých představuje meziročně růst o 11 procent. Absolutně ale nejvíce lidí – 28 386 – zemřelo v Dněpropetrovské oblasti, tedy každý devátý zesnulý.

V průměru úmrtnost čtyřnásobně převyšuje porodnost. Loni byl poměr jedna ku třem. Nejhorší je tento poměr v oblastech u fronty: v Doněcké oblasti připadá jeden novorozenec na 19 zesnulých, v Chersonské oblasti jde o poměr jedna ku 14, v Sumské, Černihivské a Charkovské oblasti jedna ku šesti. Nejvíce nadějně vypadá situace v Rivnenské, Volyňské a Zakarpatské oblasti, kde na jednoho novorozence připadají dva nebožtíci, dodal Unian.

Nejhorší na světě. Ukrajinu vystrašil žebříček porodnosti a úmrtnosti

Agentura připomněla, že během loňského roku se počet lidí žijících na územích kontrolovaných Kyjevem snížil asi o milion a k letošnímu únoru činil okolo 26 milionů lidí. Hlavní roli při tomto poklesu podle demografů sehrála přirozená úmrtnost, jakož i emigrace způsobená válkou s Ruskem.

Nejvíce lidí odjelo do ciziny po ruské invazi během prvního pololetí 2022. Experti varují, že prodlužování války znamená, že z ciziny se vrátí méně lidí, protože se mezitím dokázali přizpůsobit životu v cizí zemi.

Válka na Ukrajině

Kyjev. Protest proti odvolání Mychajla Fedorova z pozice ukrajinského ministra obrany (18. července 2026)
Kyjev. Protest proti odvolání Mychajla Fedorova z pozice ukrajinského ministra obrany (17. července 2026)
Kyjev. Protest proti odvolání Mychajla Fedorova z pozice ukrajinského ministra obrany (17. července 2026)
Ukrajinský generál Mychajlo Drapatyj na audienci u prezidenta Zelenského (20. července 2026)
186 fotografií

Česko patří k zemím, které po ruské invazi na Ukrajinu přijaly nejvíce válečných uprchlíků. Podle Českého statistického úřadu žilo ke konci loňského roku v zemi přes 600 000 ukrajinských občanů.

Počet obyvatel Ukrajiny se od ruské invaze snížil o deset milionů, tedy asi o čtvrtinu, uvedla v říjnu 2024 v Ženevě Florence Bauerová z Populačního fondu OSN (UNFPA). Za úbytkem populace stojí útěk uprchlíků z vlasti před boji, prudce klesající porodnost a válečná úmrtí.

Pád ze 48 milionů na devět. Ukrajina stojí na prahu demografické krize

Ukrajina měla v roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz, přes 50 milionů obyvatel. Podobně jako další východoevropské země nebo státy střední Asie následně zažila populační pokles. V roce 2021 měla podle Reuters přibližně 40 milionů obyvatel.

Ruská invaze zhoršila už tak obtížnou demografickou situaci. Nejvíce se na úbytku obyvatel země podepsal útěk zhruba 6,7 milionu lidí do zahraničí. Na přesné vyčíslení dopadu ruské vojenské agrese na ukrajinskou populaci ale bude třeba počkat na konec války, kdy bude možné provést sčítání lidu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Dětská hvězda Kudláčková žije nelegálně v mobilním domku, líčí sousedé. Rekreace, hájí se

Premium
Bývalá dětská herečka Michaela Kudláčková vede spor se sousedy kvůli...

Někdejší dětská filmová hvězda Michaela Kudláčková se potýká s vyhroceným sporem. Bývalá herečka pobývá v mobilním domě ve vesnici Vyšehořovice u Prahy, kde objekt podle sousedů užívá k trvalému...

V Oděse se vesele paří i za války. Na pláže padají drony, místní se v nich šťourají

Ruský útok na nákladní loď s kukuřicí (19. července 2026)

Rusko čím dál častěji útočí na lodě s obilím, v Oděse za poslední dva měsíce zemřelo nejméně šestnáct lidí, nad plážemi explodují šáhedy... Ale ani to nedonutilo místní rekreanty, aby vyklidili pláže.

OBRAZEM: Jen suchá pláň a kaktusy. V Arizoně zmizela jedna z největších vodních ploch

Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos...

Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos vznikla na řece Gila nad hrází Coolidge Dam a vešla se do ní asi miliarda metrů krychlových vody. V současnosti v ní kvůli...

26. července 2026

Policie pátrá po podezřelém z útoku na LGBT pochod. Ministr mluví o terorismu

Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně...

Německá policie pátrá po 21letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci LGBT+ v Berlíně. Podle ministra vnitra Alexandra Dobrindta šlo o islamistický terorismus. Dodal, že podezřelým je...

26. července 2026  3:04,  aktualizováno  14:56

Ukrajinská katastrofa. Úmrtnost už čtyřnásobně převyšuje porodnost

Ukrajinky rodí v krytech uprostřed ostřelování v porodnicích, ale i ukryté v...

V první polovině roku se na Ukrajině narodilo 73 292 dětí, zatímco 259 853 lidí zemřelo. Statistické údaje o porodnosti a úmrtnosti na Ukrajině jsou bezútěšné a svědčí jen o tom, že situace se každým...

26. července 2026  14:55

V Terezíně hořela dvě auta a budova truhlárny. Škoda je několik milionů korun

V Terezíně hořela dvě auta a budova truhlárny. Škoda je několik milionů korun....

V Terezíně na Litoměřicku v noci na neděli zachvátil oheň dvě auta a budovu truhlárny. Nikdo se nezranil. Škodu odhadl majitel na několik milionů korun. Příčinu požáru vyšetřuje policie. Informovali...

26. července 2026  14:39

Normandské pláže, bájný Olymp i japonská města. UNESCO má nové klenoty

Vyloďovací pláž Omaha – Normandie, Francie

Normandské pláže, kde se 6. června 1944 vylodila spojenecká vojska, řecké pohoří Olymp či starověká japonská města Asuka a Fudžiwara byly zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Zápis...

26. července 2026  14:34

Auto narazilo v Rakousku v plné rychlosti do svodidel, Čech zraněním podlehl

ilustrační snímek

V nemocnici ve Štýrském Hradci zemřel padesátiletý Čech, který v sobotu s rodinou havaroval na dálnici A9 u sjezdu na Lebring. Muž podlehl zraněním v sobotu v podvečerních hodinách.

26. července 2026  14:16

Motoristé by podpořili uvedení podílu letiště na burzu, proti není ani Vondra

ilustrační snímek

Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti Letiště Praha na burzu. V pořadu Poledne s Moravcem to v neděli řekl ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Zároveň ale...

26. července 2026  14:03

Svým blízkým se vymazal z paměti. Jak Spider-Man dospěl a začal znovu

Premium
Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den

Čtyři roky poté, co měl premiéru titul Spider-Man: Bez domova, přichází Spider-Man: Zbrusu nový den. Ač strážce spravedlnosti obdařený po kousnutí pavoukem akrobatickými schopnostmi došel od svého...

26. července 2026

Knížák byl výraznou osobností, budil obdiv i rozpory, shoduje se kulturní scéna

Milana Knížák

Výtvarník Milan Knížák byl podle představitelů české kulturní scény výraznou osobností, která se zasloužila o Akademii výtvarných umění a ovlivnila řadu studentů. Zároveň však budil kontroverze....

26. července 2026  13:56

Renesanční osobnost, vzpomíná Macinka na Knížáka. Uměl i provokovat, řekl Baxa

Milan Knížák (28. října 2020)

Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák byl nepřehlédnutelnou součástí moderního českého umění a jeho úmrtím ztrácí česká kultura jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Shodli se na tom...

26. července 2026  13:45

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Zprvu jsme mysleli, že jen něco spadlo, líčí svědci útok na berlínský LGBT pochod

Lidé se scházejí po útoku na LGBT průvod u parku Tiergarten, pokládají zde...

Tlumené rány, hlasitý křik. Tak popisují svědci sobotní útok na demonstraci na podporu práv LGBT+ komunity v Berlíně, při němž vjela dodávka do lidí. Čin odsoudili politici, umělci i další.

26. července 2026  10:21,  aktualizováno  13:44

Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let

Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...

Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v...

26. července 2026  11:13,  aktualizováno  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.