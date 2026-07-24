Izraelské ministerstvo zahraničí nominaci označilo za „zneužití kulturního dědictví jako zbraně“.
Členové výboru UNESCO se na zasedání v jihokorejském městě Pusan rozhodli zařadit archeologické naleziště Sebastíja ležící na Západním břehu a pět hradů v libanonské oblasti poblíž hory Ámil jak na seznam světového dědictví, tak na seznam světového dědictví v ohrožení.
Městečko Sebastíja leží na kopci asi deset kilometrů severozápadně od Nábulusu a je známé pod označením starověkého Samaří, hlavního města biblického Izraelského království.
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Archeologické pozůstatky v této oblasti pokrývají období z doby železné, římské, byzantské a islámské. Podle křesťanské a islámské tradice tu byl pohřben Jan Křtitel.
Návrh na zařazení tohoto města na seznam světového dědictví palestinská delegace poprvé předložila v roce 2012. V návrhu uvádí, že lokalita zůstává pod izraelskou kontrolou z velké části nevyužita a vyžaduje větší ochranu.
Izrael vyvlastňuje rozsáhlá palestinská území
Děje se tak v době, kdy Izrael, jenž neuznává palestinský stát, podniká kroky směřující k vyvlastnění rozsáhlých palestinských území v okolí této lokality.
„Celistvost lokality je v současnosti ohrožena plánem vyvlastnění, jehož cílem je rozdělit tuto památku a zřídit národní park Samaří,“ uvedlo UNESCO.
Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar odsoudil toto rozhodnutí jako pokus o „přepisování historie“ a „vytváření zcela falešného příběhu, který vymazává a popírá vazbu židovského národa na tuto zemi“.
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Monstrum na hoře ožívá. Dobytý Beaufort je pro Izrael symbolem marné války
Výbor UNESCO na seznam zařadil také pět hradů ležících na jihu Libanonu, který Izrael pravidelně bombarduje. Pevnosti pocházející z 12. století strategicky ční na libanonských kopcích a za izraelských útoků utrpěly značné škody. Libanonský ministr kultury Ghassán Salamé uvedl, že pevnosti jsou zjevně v ohrožení, přičemž tři z nich se nacházejí pod izraelskou okupací.
Mezi památky patří také známá křižácká pevnost Beaufort, kterou Izrael na konci května obsadil. Naposledy tam měla izraelská armáda základnu v roce 2000.
Izraelské ministerstvo zahraničí též vzneslo námitky na zařazení hradu Beaufort na seznam světového dědictví. Ministerstvo tvrdí, že libanonská militantní skupina Hizballáh proměnila tuto oblast ve „vojenskou pevnost.“
Izrael v roce 2019 vystoupil z UNESCO s tím, že organizace je vůči němu předpojatá a bagatelizuje jeho historické vazby na Svatou zemi.
Městečko Sebastíja (červeně), hora Ámil (modře), hrad Beaufort (zeleně)
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