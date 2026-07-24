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UNESCO přidalo na seznam památky na Západním břehu a v Libanonu. Izrael zuří

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  14:49
Zničený libanonský dům pod hradem Beaufort (2. června 2026)

Zničený libanonský dům pod hradem Beaufort (2. června 2026) | foto: Reuters

Izraelští osadníci pod ochranou armády vtrhli do starobylého města a přilehlého...
Také libanonský Beaufort je spojený s křižáky. Vystavět jej nechali v roce...
Izraelští osadníci pod ochranou armády vtrhli do starobylého města a přilehlého...
Izraelští osadníci pod ochranou armády vtrhli do starobylého města a přilehlého...
40 fotografií
Výbor UNESCO v pátek zařadil významné archeologické naleziště Sebastíja na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu a několik hradů v jižním Libanonu, včetně pevnosti Beaufort, na seznam světového dědictví. Stalo se tak navzdory námitkám Izraele, který výbor naléhavě vyzýval, aby žádosti o zápis těchto památek zamítl.

Izraelské ministerstvo zahraničí nominaci označilo za „zneužití kulturního dědictví jako zbraně“.

Členové výboru UNESCO se na zasedání v jihokorejském městě Pusan rozhodli zařadit archeologické naleziště Sebastíja ležící na Západním břehu a pět hradů v libanonské oblasti poblíž hory Ámil jak na seznam světového dědictví, tak na seznam světového dědictví v ohrožení.

Městečko Sebastíja leží na kopci asi deset kilometrů severozápadně od Nábulusu a je známé pod označením starověkého Samaří, hlavního města biblického Izraelského království.

Izrael po střelbě chystá na Západním břehu rozsáhlou operaci

Archeologické pozůstatky v této oblasti pokrývají období z doby železné, římské, byzantské a islámské. Podle křesťanské a islámské tradice tu byl pohřben Jan Křtitel.

Návrh na zařazení tohoto města na seznam světového dědictví palestinská delegace poprvé předložila v roce 2012. V návrhu uvádí, že lokalita zůstává pod izraelskou kontrolou z velké části nevyužita a vyžaduje větší ochranu.

Izrael vyvlastňuje rozsáhlá palestinská území

Děje se tak v době, kdy Izrael, jenž neuznává palestinský stát, podniká kroky směřující k vyvlastnění rozsáhlých palestinských území v okolí této lokality.

„Celistvost lokality je v současnosti ohrožena plánem vyvlastnění, jehož cílem je rozdělit tuto památku a zřídit národní park Samaří,“ uvedlo UNESCO.

Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar odsoudil toto rozhodnutí jako pokus o „přepisování historie“ a „vytváření zcela falešného příběhu, který vymazává a popírá vazbu židovského národa na tuto zemi“.

Monstrum na hoře ožívá. Dobytý Beaufort je pro Izrael symbolem marné války

Výbor UNESCO na seznam zařadil také pět hradů ležících na jihu Libanonu, který Izrael pravidelně bombarduje. Pevnosti pocházející z 12. století strategicky ční na libanonských kopcích a za izraelských útoků utrpěly značné škody. Libanonský ministr kultury Ghassán Salamé uvedl, že pevnosti jsou zjevně v ohrožení, přičemž tři z nich se nacházejí pod izraelskou okupací.

Mezi památky patří také známá křižácká pevnost Beaufort, kterou Izrael na konci května obsadil. Naposledy tam měla izraelská armáda základnu v roce 2000.

Izraelské ministerstvo zahraničí též vzneslo námitky na zařazení hradu Beaufort na seznam světového dědictví. Ministerstvo tvrdí, že libanonská militantní skupina Hizballáh proměnila tuto oblast ve „vojenskou pevnost.“

Izrael v roce 2019 vystoupil z UNESCO s tím, že organizace je vůči němu předpojatá a bagatelizuje jeho historické vazby na Svatou zemi.

Městečko Sebastíja (červeně), hora Ámil (modře), hrad Beaufort (zeleně)

Městečko Sebastíja (červeně), hora Ámil (modře), hrad Beaufort (zeleně)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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