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Oblíbený monarcha, sportovec i rebel, který se oženil z lásky. Zesnulý norský král Harold V. se těšil velké popularitě ve své zemi i okolních státech. Byl rovněž vášnivým sportovcem, svou zemi dokonce reprezentoval na olympijských hrách v jachtingu. Před třemi dekádami zavítal na státní návštěvu do Prahy, kde se setkal s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem.
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Harald V. se svou chotí Sonjou přijel do Česka v březnu 1997. Navštívili Pražský hrad, kde je přivítal Václav Havel se svou novou manželkou Dagmar.
Autor: ČTK
Harald V. s královnou Sonjou hodně cestovali i po světě a svými návštěvami otevřeli mnoho dveří norskému exportu. „Zdá se mi, že to jsou milí, bezprostřední lidé,“ řekl Havel novinářům po prvním setkání s královským párem.
Autor: ČTK
Harald V. byl vášnivým jachtařem. Svou zemi reprezentoval třikrát na letních olympiádách – v Tokiu v roce 1964, v Mexiku o čtyři roky později a ještě v Mnichově v roce 1972. V norském královském paláci měl i několik medailí z mistrovství světa.
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Tak jako většina Norů prošel v mládí lyžařskou průpravou. Jak by také ne, lyžování je v Norsku národním sportem. Na snínku je zachycen se svým dědečkem Haakonem VII. a otcem Olafem V. během velikonočních prázdnin v Sikkilsdalenu v Norsku. (15. dubna 1950)
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Oženil se z lásky a o povolení vzít si svou vyvolenou, která nebyla z urozeného rodu, musel dlouho bojovat. Svou vyvolenou, královnu Sonju, potkal v době studií na vojenské akademii. Vzali se v srpnu roku 1968 a jejich svatba se stala první královskou „civilní“ ve Skandinávii.
S královnou Sonjou rozšířili dynastii Glücksburků o dceru Martu Louisu Norskou a syna Haakona VIII., který nyní po svém otci usedne na norský trůn.
Oblíbený norský král se těšil popularitě nejen v rodném Norsku, ale také v okolních státech. Lítost nad jeho úmrtím vyjádřili panovníci Velké Británie, Švédska, Dánska či Nizozemska. Dánsko na jeho počest stáhlo státní vlajku na půl žerdi. (28. srpna 2026)
Autor: Reuters
Harald V. zemřel po vleklých zdravotních problémech ve věku 89 let. Trpěl hemolytickou anémií, stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností. V nemocnici byl od minulého pondělí.
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Záběry norských televizí ukazovaly stovky lidí, kteří na náměstí před královským palácem pokládají květiny ve vzpomínce na oblíbeného monarchu. „Král byl neuvěřitelně milý člověk. Bylo vidět, že byl tak upřímný,“ řekla norskému listu VG jedna z účastnic piety. Podle médií lze podobné spontánní akce od rána spatřit po celé zemi.
Autor: Reuters
Již ve čtvrtek se do nemocnice v Oslu sjeli členové královské rodiny. Kvůli oznámení o vážném stavu monarchy zrušila řada představitelů Norska svůj program, včetně premiéra Jonase Gahra Störea, který ve čtvrtek neodcestoval na setkání s kancléřem Friedrichem Merzem.
Autor: Reuters
Celý národ truchlí a obyvatelé Norska cítí hlubokou vděčnost za dlouhý život ve službách Norska. Po pátečním oznámení o smrti norského krále Haralda V. to uvedl premiér skandinávské země Jonas Gahr Störe. Král podle něj projevoval neochvějnou víru v norský lid.
Autor: Reuters
Ve všech radnicích a katedrálách po celé zemi jsou nyní k dispozici kondolenční knihy. Knihy jsou také na všech norských ambasádách v zahraničí.
Autor: ČTK
Veřejnoprávní stanice NRK uvádí, že královský palác zřídí na svých webových stránkách také digitální kondolenční knihu, do které se bude moci každý zapsat. Na stránkách listu VG je už teď možné zapálit virtuální svíčku za zesnulého krále. Zatím tak učinilo přes 15 tisíc lidí.
Autor: ČTK