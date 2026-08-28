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Zemřel norský král Harald V., byl nejstarším vládnoucím panovníkem v Evropě
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Zemřel norský král Harald V., byl nejstarším vládnoucím panovníkem v Evropě
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Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....
I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...
Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...
Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...
Ničivá povodeň v severním Nepálu již má přes 600 obětí. Téměř 3000 lidí je navíc stále pohřešováno. Podle agentury AP jsou mezi pohřešovanými také stovky cizinců, kteří se v oblasti nacházeli kvůli...
Tisíce migrantů zůstávají ve španělské Ceutě téměř měsíc po masovém přechodu hranice z Maroka. Část z nich se přes den ukrývá v kopcích nad pláží El Trampolín, kde se snaží vyhnout policii a...
Před tabletami syntetické drogy extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa varoval nizozemský institut Trimbos, který se zabývá závislostmi a duševním zdravím. Tablety obsahují...
Bývalý kaolinový důl Orty poblíž Českých Budějovic si první turisté projdou na začátku roku 2029. Proměna a zpřístupnění unikátního díla za 100 milionů pokračuje. Na turisty čeká nové návštěvnické...
Náročnou noční záchranu pětice lidí mají za sebou hasiči v Adršpachu. Tři ženy a dva muži strávili na skalním útvaru Milenci více než deset hodin. Jedna z osob při pokusu o slanění zůstala viset...
V Česku od pátečního večera spadlo místy až 25 milimetrů srážek, ještě víc pršelo na jihu Moravy a na pomezí středních a východních Čech. Na síti X o tom v sobotu informoval Český hydrometeorologický...
Severoatlantická aliance (NATO) je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku, řekl český velvyslanec při NATO David Konecký. Rozsáhlý konflikt mezi NATO...
Německé vládní strany volají po posílení evropské ochrany před nekalou soutěží a po opatřeních na podporu výrobců automobilů. Podle parlamentních zdrojů jsou návrhy namířeny především proti čínským...
Pohraniční oblast demilitarizované zóny (DMZ) mezi Jižní Koreou a KLDR zažije letos na podzim první ročník nového Festivalu míru (Peace Festa). Akci pořádá jihokorejské ministerstvo kultury, sportu a...
Jednu oběť a jedno vážné zranění si vyžádala noční nehoda osobního auta na dálnici D5 na Rokycansku. Kolem 02:30 na 48. kilometru dálnice ve směru od Rozvadova na Prahu havaroval vůz BMW s cizí...
Petra Bezruče, Stochov, okres Kladno
4 990 000 Kč
Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos končící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek, využilo jich méně než polovinu.
V několika částech nigerského hlavního města Niamey se v sobotu brzy ráno ozývaly výstřely a exploze. Informovala o tom s odvoláním na dva svědky agentura Reuters.