Počet obětí je během letošní zimní sezony v evropských horách nezvykle vysoký

Experti v Itálii varují před pohybem ve volném horském terénu, neboť nebezpečí lavin je mimořádně vysoké. Na návrat zimy se připravuje Rakousko, kde by do úterý mohlo napadnout až 30 centimetrů sněhu.
Nejtragičtější byla zima v Itálii, kde si laviny vyžádaly 33 mrtvých. Ve Francii úřady registrují 31 mrtvých pod lavinami a v Rakousku 29. V českých horách pod lavinami v letošní sezoně nikdo nezemřel, několik Čechů ale sněhová masa zabila v zahraničí, a to na Slovensku a v Rakousku. Laviny letos nezabíjely ani v německých Alpách.
Ze statistiky evropských lavinových služeb vyplývá, že za posledních deset let byla zima v počtu lavinových obětí tragičtější jen v sezoně 2017/2018, kdy si sesuvy sněhu vyžádaly 147 mrtvých. Během loňské zimy zahynulo pod lavinami 70 lidí a o rok dříve 87.
Vysoký počet obětí lavin odborníci spojují s klimatickými změnami, neboť vyšší teploty vedou k méně stabilním sněhovým pokrývkám. Silnější vítr pak vytváří nebezpečné polštáře navátého sněhu, které se mohou snadno utrhnout.
Zimní sezonu ještě nelze považovat za skončenou. Do Alp na severu Itálie se o víkendu vrátilo husté sněžení, a tím i riziko pádu lavin. Od víkendu některé meteorologické stanice nad 1 700 metrů nad mořem zaznamenaly až 50 centimetrů čerstvého sněhu.
Některá místa hlásí dokonce extrémní hodnoty, jako je například hora Cresta del Diavolo (Teufelsegg) v Ötztalských Alpách na hranici mezi severoitalským regionem Tridentsko-Horní Adiže a rakouským Tyrolskem, kde přibylo 128 centimetrů nového sněhu.
Italský portál Südtirol News v pondělí prudký obrat v počasí čtenářům ukázal například na vesnici Macugnaga v Piemontu na severozápadě Itálie. V pátek a ještě v sobotu se tamní obyvatelé těšili ze slunečného jarního počasí, v neděli se ale probudili uprostřed zimy. Během několika hodin za napadlo až 140 centimetrů sněhu.
Italské úřady varují, že nově napadaný i navátý sníh je značně nestabilní, což by mohlo vést k sesuvům i velmi velkých lavin. „Výpravy na lyžích, sjezd ve volném terénu či výlety na sněžnicích důrazně nedoporučujeme,“ vyzývají italské úřady.
Zima je podle meteorologů zpět také v Rakousku, kde ve vyšších nadmořských výškách sněžilo už v uplynulých dnech. V Obergurglu v Tyrolsku napadlo 40 centimetrů a v Bludenzu ve Vorarlbersku sněžilo i v nadmořské výšce 600 metrů.
Sněžení v Rakousku pokračuje a do úterního večera meteorologové očekávají až 30 centimetrů nového sněhu. Na problémy se musí připravit především Kitzbühelské Alpy, Taury a také Dachstein.
Se sněhem se potýká rovněž Švýcarsko, o víkendu stovky domácností přišly na několik hodin o dodávky elektřiny. Ústav pro výzkum sněhu a lavin (SLF) varoval, že v horách alpské konfederace hrozí značné lavinové nebezpečí a že laviny mohou zasypat i silnice.