Alexandreové v úterý vzdal hold také francouzský prezident Emmanuel Macron.
„Jako velitelka odbojové jednotky čítající třicet mužů bojovala ‚Corlay‘ proti okupantům a podílela se na osvobození (provincie) Touraine,“ napsal na síti X šéf Elysejského paláce, přičemž použil někdejší krycí jméno odbojářky. „Říkala, že jen splnila svou povinnost. Její povinnost se stala naší svobodou. Francie nikdy nezapomene,“ dodal prezident.
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Alexandreová se narodila coby Solange Dubuissonová v roce 1922 do vlastenecké rodiny. Když v červnu 1940 zaslechla v rozhlase výzvu generála Charlese de Gaulla, aby Francouzi nevzdávali boj proti nacistickému Německu, rozhodla se. O několik měsíců později ji naverboval otcův přítel, který působil v odboji.
Pod krycím jménem Corlay křižovala na kole krajinu v okolí města Le Mans, shromažďovala informace a předávala zprávy, píše BBC. „Tehdy neexistovaly mobilní telefony a kvůli nedostatku benzínu (nešlo používat ani) auta. Vládlo kolo,“ vzpomínala Alexandreová v rozhovoru před dvěma lety.
V roce 1943 se seznámila se svým prvním mužem Guyem Déliotem, který dezertoval od četnictva poté, co odmítl zatknout několik Židů. O něco později se uchýlili do lesů, popisuje BBC. Její skupinu tvořili lidé, kteří uprchli z německých programů nucených prací nebo partyzáni, kteří přežili likvidaci své odbojové jednotky.
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Corlay organizovala sabotážní akce, ukrývala spojenecké letce a po vylodění spojenců v Normandii v roce 1944 se zapojila do boje proti německým okupačním silám, uvádí BBC.
Po válce pracovala jako učitelka a doprovázela svého manžela, jenž působil coby důstojník četnictva ve francouzských zámořských územích. V roce 1960 zahynul na Martiniku a ona se v roce 1981 znovu provdala. Podle BBC dvakrát odmítla nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie se slovy, že jen plnila svou povinnost a jiní si ho zaslouží více. S jeho přijetím souhlasila až v roce 2024.