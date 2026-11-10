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Zemřela jedna z hrdinek francouzského válečného odboje. Zavzpomínal i Macron

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  21:08
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Hrdinka francouzského odboje z druhé světové války Solange Alexandreová. | foto: X: @EmmanuelMacron

Ve věku 104 let zemřela jedna z hrdinek francouzského odboje z druhé světové války Solange Alexandreová. Poté, co působila jako spojka odboje, založila společně se svým tehdy budoucím manželem vlastní jednotku bojovníků proti německým jednotkám a velela jí, uvedla stanice BBC.

Alexandreové v úterý vzdal hold také francouzský prezident Emmanuel Macron.

„Jako velitelka odbojové jednotky čítající třicet mužů bojovala ‚Corlay‘ proti okupantům a podílela se na osvobození (provincie) Touraine,“ napsal na síti X šéf Elysejského paláce, přičemž použil někdejší krycí jméno odbojářky. „Říkala, že jen splnila svou povinnost. Její povinnost se stala naší svobodou. Francie nikdy nezapomene,“ dodal prezident.

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Alexandreová se narodila coby Solange Dubuissonová v roce 1922 do vlastenecké rodiny. Když v červnu 1940 zaslechla v rozhlase výzvu generála Charlese de Gaulla, aby Francouzi nevzdávali boj proti nacistickému Německu, rozhodla se. O několik měsíců později ji naverboval otcův přítel, který působil v odboji.

Pod krycím jménem Corlay křižovala na kole krajinu v okolí města Le Mans, shromažďovala informace a předávala zprávy, píše BBC. „Tehdy neexistovaly mobilní telefony a kvůli nedostatku benzínu (nešlo používat ani) auta. Vládlo kolo,“ vzpomínala Alexandreová v rozhovoru před dvěma lety.

V roce 1943 se seznámila se svým prvním mužem Guyem Déliotem, který dezertoval od četnictva poté, co odmítl zatknout několik Židů. O něco později se uchýlili do lesů, popisuje BBC. Její skupinu tvořili lidé, kteří uprchli z německých programů nucených prací nebo partyzáni, kteří přežili likvidaci své odbojové jednotky.

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Corlay organizovala sabotážní akce, ukrývala spojenecké letce a po vylodění spojenců v Normandii v roce 1944 se zapojila do boje proti německým okupačním silám, uvádí BBC.

Po válce pracovala jako učitelka a doprovázela svého manžela, jenž působil coby důstojník četnictva ve francouzských zámořských územích. V roce 1960 zahynul na Martiniku a ona se v roce 1981 znovu provdala. Podle BBC dvakrát odmítla nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie se slovy, že jen plnila svou povinnost a jiní si ho zaslouží více. S jeho přijetím souhlasila až v roce 2024.

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