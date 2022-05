Je to Banksy, tvrdili lidé. Zastupitel kvůli tomu rezignoval

Gannon ve svém rezignačním dopise označil výroky, že je Banksy, za směšné a dokonce si nechal vyrobit odznáček s nápisem „nejsem Banksy“, který nyní nosí na klopě, aby nedošlo k další mýlce, píše portál BBC. K odstoupení z funkce se podle svých slov rozhodl mimo jiné kvůli tomu, že jej lidé „nutili dokazovat, že někým nejsem, a to je téměř nemožné“.

Dodal nicméně, že by rád skutečného Banksyho ve svém městě přivítal a nechal ho tam nakreslit jeden z jeho obrázků. „Banksy je velmi zodpovědný umělec a udělalo by to mnoho dobrého, představte si, co by to udělalo s naším turismem,“ řekl.

V Pembroke Dock se zatím žádný výtvor proslulého umělce neobjevil, v roce 2018 nicméně Banksy pomaloval garáž ve městě Port Talbot vzdáleném asi 110 kilometrů. Na dílo se jezdily dívat desítky tisíc lidí měsíčně a majitel garáže ho pak prodal za stovky tisíc liber (miliony korun), aby zajistil jeho ochranu. Kupec pak část pomalované zdi nejprve vystavil v budově v centru města a později odvezl pryč.

Banksy si vybudoval jméno v 90. letech a později se stal světoznámým umělcem, jehož sociálně kritická díla poutají světovou pozornost a prodávají se za milionové částky. Banksyho pouliční malby se většinou objevují přes noc na náhodně vybraných místech bez předchozího ohlášení. Pravou identitu umělce se zatím nepodařilo potvrdit.