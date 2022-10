Ruského umělce odsoudili na pět let, zinscenoval svoji sebevraždu před Kremlem

Server připomněl, že Krisevič na sebe upozornil v červnu 2020, kdy se připoutal k oplocení petrohradského soudu a požadoval osvobození politických vězňů, než jej odvedli policisté.

O dva měsíce později před moskevským soudem, kde se zrovna odehrával další z politických procesů, v převleku do policejní uniformy „podřezal“ plastovou figurínu s trnovou korunou na hlavě.

Týž měsíc se Krisevič „pověsil“ na jednom z petrohradských mostů, než skočil do Něvy. Podle uměleckého kritika šlo o první ze série zinscenovaných veřejných sebevražd, jako pokusu o únik z ruské reality.

V listopadu 2020 se nechal symbolicky „ukřižovat“ před moskevským ústředím tajné služby FSB. Potrestali jej pak 15 dny vězení a vyhozením z univerzity. Následovaly další perfomance v Moskvě a Petrohradu.

V červnu 2021 Krisevič na Rudém náměstí přednesl prohlášení proti policejnímu státu a pak dvakrát vystřelil z pistole do vzduchu a pak do sebe, než se skácel na zem. Pistole ale byla nabitá slepými náboji. Hned jej zadržela policie i s novinářkou, která vše natáčela. Stíhání žurnalistky úřady posléze přerušily, zatímco umělce soud poslal na pět let do vězení.