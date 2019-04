Dementnímu otci prodloužili život. Německý soud za to odmítl odškodnit syna

Po lékařích není možné se domáhat odškodnění za to, že někoho „příliš dlouho“ drželi při životě. Vyplývá to z úterního rozhodnutí německého Nejvyššího soudu ve sledovaném případě syna, který požadoval finanční odškodnění za to, že jeho otec postižený demencí byl léta uměle vyživován, aniž by existovala naděje na zlepšení jeho zdravotního stavu.