Bude možné mluvit s drahými zesnulými? Vědci už na tom pracují

Tvůrci korejského pořadu „Setkání“ si předloni pozvali do studia matku, jejíž sedmiletá dcera podlehla nevyléčitelné nemoci. Dívka zemřela v roce 2016 jen týden po zdrcující diagnóze a matka jí nestihla dát sbohem. Producenti pořadu proto nechali vyrobit digitální podobu děvčete, se kterým se jeho matka poté setkala ve virtuální realitě za pomoci speciálních brýlí.

„Mami,“ zavolala virtuální dívka na matku, která se ve studiu rozplakala. „Moc jsi mi chyběla,“ odvětila a pohladila dítě po tváři. „Byla to bolestivá zkušenost, ale udělala bych to znovu. Konečně jsem dostala příležitost se rozloučit,“ popsala matka podle listu The Washington Post (WP).

Lidé po posmrtném kontaktu se svými blízkými touží od nepaměti. Pokračují v něm například prostřednictvím fotografií, starých videí nebo starých hlasových zpráv. Technologie, jako je umělá inteligence či virtuální realita, snahu o navázání komunikace s mrtvými nyní posouvají na zcela novou úroveň.

Podle odborníků to lidem může přinést tolik potřebnou útěchu, ale v některých případech také prohloubit smutek. „Pro lidi je důležité udržet si spojení s tím, co milovali. Pokud se mě zeptáte, jak užitečné je denně sledovat videa vašeho zesnulého manžela místo toho, abyste se znovu zapojili do světa a trávili čas s přáteli a rodinou, odpovím, že si nemyslím, že je to užitečné. Zamknout naráz všechna videa do šuplíku ale může proces truchlení rovněž zhoršit,“ míní psycholog Sherman Lee z univerzity ve Virginii.

Podle psychologa Alberta Rizza z Univerzity Jižní Kalifornie může být vytvoření virtuální kopie ztraceného milovaného člověka terapeutické, obzvláště v případě nedořešených problémů. „Když někomu dáte možnost znovu vidět svého milovaného, poskytne mu to určitou úlevu,“ míní.

Lidé chtějí blízkým zanechat vzpomínku

Například profesor Hossein Rahnama z Torontské metropolitní univerzity buduje platformu nazvanou Augmented eternity (rozšířená věčnost), která z fotografií, e-mailů či příspěvků na sociálních sítích vytvoří digitální postavu mrtvého člověka, jež bude moci komunikovat s rodinou a přáteli.

„Aby bylo možné předpovědět, co mohl zesnulý říci, modely potřebují obrovské množství dat,“ míní Rahma, podle něhož bude platforma dobře fungovat pro generaci mileniálů, kteří mnohé ze svého života sdílí na internetu, ale hůře pro starší lidi, již jsou v online prostředí méně aktivní.

„Denně dostávám e-maily od nevyléčitelně nemocných lidí s dotazem, zda existuje způsob, jak zachovat jejich odkaz,“ uvedl Rahma, jehož platformu nyní testuje skupina pětadvaceti lidí. Rahmovým cílem je, aby si jeho zákazníci jednoho dne mohli vytvářet své vlastní věčné digitální entity.

Alexa bude promlouvat hlasem mrtvých

Tématem kontaktu s mrtvými se zabývá také společnost Amazon, která v červnu oznámila, že pro digitální asistentku Alexu pracuje na nové funkci, jež umožní její hlas nahradit hlasem milovaného zesnulého člověka. Podle listu The Guardian by k tomu měl stačit minutový záznam jeho řeči.

Americký inženýr James Vlahos se pak ve své společnosti HereAfter zaměřuje na zhotovení virtuální reprezentace lidí na základě jejich digitálních stop na internetu. Výsledkem má být chatbot, jenž dokáže s blízkými komunikovat poté, co člověk, podle něhož byl vytvořen, zemře.

„Firmu jsem založil poté, co jsem vytvořil chatbota z dvanácti hodin nahrávek konverzace s mým otcem. Pořídil jsem je, když mu diagnostikovali rakovinu plic v posledním stádiu,“ líčí Vlahos vznik nápadu.

Otcova slova poté Vlahos přepsal a přidal také vlastní vzpomínky na rodiče. Poté strávil rok tím, že chatbota pomocí speciálního softwaru „učil“ reagovat podobně jako jeho otec, a to zprávou, audio nahrávkou nebo fotkou.

„Chatbota používám, když chci slyšet tátův hlas. Nemám pocit, že by mi díky němu méně chyběl, ale zdá se mi, že je tátova osobnost, kterou jsem tak miloval, s časem zastřená méně, než by byla bez chatbota,“ uvedl Vlahos.