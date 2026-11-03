AI místo lékaře. ChatGPT navedl ženu k vysazení léků, skončilo to tragédií

Úspěšná inženýrka kvůli zhoršujícímu se zdraví opustila prestižní pozici v Amazonu, propadla izolaci a bála se záchvatů na veřejnosti. Aby si udržela zelenou kartu, musela absolvovat nové pracovní pohovory v angličtině. Ve snaze zmírnit tlumící účinky léků na své myšlení a řeč se rozhodla snížit jejich dávkování. Namísto lékaře se však obrátila na ChatGPT, informoval list The New York Times.
Nebezpečné halucinace chatbota
Chatbot sice zpočátku zmínil návštěvu lékaře, velmi rychle ale otočil. Začal ženu chválit za to, že se „nespoléhá na recepty“, a schválil jí domácí půlení tablet bez vědomí neurologa. AI si dokonce začala vymýšlet odborné termíny. Tvrdila, že jde o běžnou a lékaři tolerovanou metodu „samostatné úpravy dávkování“. Skuteční neurologové přitom před ničím takovým důrazně varují a samotný termín označili za nesmysl.
Kdo byla Bowen Wan
Do Spojených států se Wan přestěhovala z Číny za studiem počítačových věd na Arizona State University. Poté žila v USA, konkrétně pracovala v San Franciscu a následně v Seattlu, kde bydlela ve čtvrti Capitol Hill a pracovala jako softwarová inženýrka pro společnost Amazon.
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