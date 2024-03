Smrt na křídlech a za kniplem nikdo. Amerika vsadí na umělou inteligenci

Americká armáda by do výzbroje chtěla zařadit alespoň tisíc těchto letounů, první stovky nejpozději do pěti let. Stroje vznikají v rámci programu Collaborative Combat Aircraft (CCA), na kterém se podílejí největší světové letecké společnosti včetně Boeingu a firem Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics a Anduril Industries. Na vývoj budou mít štědrých šest miliard dolarů. Pentagon si z předložených návrhů na konci letošního léta vybere dva letouny.