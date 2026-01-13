Pentagon bude používat Muskův chatbot Grok, dostane se i k tajným informacím

„Velmi brzy budeme mít přední světové modely umělé inteligence v každé neveřejné i veřejné síti v rámci našeho ministerstva,“ uvedl Hegseth.
Dodal, že Grok bude spuštěn v rámci Pentagonu ještě tento měsíc, a oznámil, že „všechna příslušná data“ z vojenských IT systémů zpřístupní pro využití umělé inteligence. „Také data z databází zpravodajských služeb budou vkládána do systémů umělé inteligence,“ pokračoval.
Hegseth rovněž hovořil o nutnosti zefektivnit a urychlit technologické inovace v armádě. Pentagon podle něho disponuje „bojově prověřenými operačními údaji z dvaceti let vojenských a zpravodajských operací“.
„Umělá inteligence je tak dobrá, jak dobrá jsou data, která dostává, a my se postaráme, aby tam byla,“ řekl ministr obrany.
Stanice NPR podotýká, že Hegsethovo úsilí o přijetí této stále se vyvíjející technologie je v kontrastu s postojem předchozí administrativy demokratického prezidenta Joea Bidena, která se obávala jejího zneužití.
Upozorňovala, že jsou zapotřebí pravidla, která zajistí, že tato technologie, kterou lze využít k hromadnému sledování, kybernetickým útokům či výrobě smrtících autonomních zařízení, bude používána zodpovědně.
Grokem se zabývají britské i unijní úřady
Gehsethovo oznámení přichází poté, co britský úřad pro regulaci mediálního trhu Ofcom v pondělí zahájil vyšetřování Muskovy platformy X.
„Objevily se velmi znepokojivé zprávy o tom, že účet chatbota Grok AI na X byl používán k vytváření a sdílení snímků svlečených lidí – což může představovat zneužívání intimních snímků nebo pornografii – a sexualizovaných snímků dětí, které mohou představovat materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí,“ uvedl Ofcom.
Síť X minulý týden vypnula neplatícím uživatelům možnost pomocí chatbota generovat nebo upravovat obrázky. Funkci mají dál k dispozici uživatelé s modrým ověřovacím symbolem u jména, kteří si platí prémiovou verzi platformy. V Česku předplatné stojí 67 korun měsíčně.
Věcí se zabývá také Evropská komise, jež minulý týden zaslala společnosti X Corp žádost o informace ohledně Groka. Malajsie nebo Indonésie už ho zcela zablokovaly.