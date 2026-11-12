„Tyto nepřátelské útoky na civilní objekty představují flagrantní porušení mezinárodního humanitárního práva a odrážejí nebezpečný nepřátelský přístup, který húsíjské milice uplatňují,“ prohlásila saúdskoarabská civilní obrana.
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Húsíové zaútočili na letiště v Saúdské Arábii v odvetě za údery na ranvej v Saná
Proíránští Húsíové opakovaně popírají obvinění Saúdské Arábie, že útočí na Mekku a Medínu, dvě nejposvátnější města islámu, a tvrdí, že jejich operace jsou zaměřeny na vojenské a strategické cíle. K nejnovějšímu útoku se zatím nevyjádřili.
Saúdská Arábie se před více než deseti lety zapojila do jemenské občanské války a vedla protihúsíjskou koalici. Válka si vyžádala přes 150 tisíc obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.
Napětí mezi Rijádem a Húsíji vzrostlo v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.
V posledních měsících jemenští povstalci vzdušnými údery zasáhli několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci útočí na húsíjské pozice.