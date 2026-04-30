Úleva námořníků. Největší letadlovka se vrátí do USA, Hegseth rekordní misi hájil

  14:58
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem. Návrat je očekávanou úlevou pro zhruba 4500 námořníků, kteří na lodi strávili deset měsíců. Plavidlo se na moři potýkalo s řadou problémů a nutně potřebuje opravit.
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila ve Splitu kvůli opravám po požáru na palubě. (28. března 2026)

USS Gerald R. Ford je jednou ze tří amerických letadlových lodí rozmístěných na Blízkém východě, nyní je v Rudém moři. Těmi dalšími jsou USS George H. W. Bush a USS Abraham Lincoln v Arabském moři, odkud zajišťují blokádu íránských přístavů.

Podle WP není jasné, kdy přesně USS Gerald R. Ford odpluje, návrat na námořní základnu v americkém státě Virginie se však očekává kolem poloviny května.

Ke čtvrtku je to 310 dní, co je toto plavidlo nasazeno. To je pro jakoukoliv americkou letadlovou loď rekord, což si na USS Gerald R. Ford vybralo svou daň. Loď na konci března v chorvatském přístavu Split podstoupila opravu, když v prádelně vypukl požár, při němž utrpělo zranění několik námořníků. Podle amerických úřadů incident nesouvisel s údery na Írán. Posádka se rovněž opakovaně potýkala s ucpanými toaletami. Až zakotví v domovském přístavu, loď čekají rozsáhlé opravy a údržba.

Zákonodárci se na slyšení v Kongresu ve středu ptali šéfa Pentagonu Petea Hegsetha, zda byla taková zátěž pro loď a její posádku nutná. Dlouhé nasazení letadlové lodě neovlivní pouze její dostupnost do budoucna, ale také připravenost jiných válečných plavidel. Loděnice, které provádějí jejich údržbu, mají totiž omezenou kapacitu.

„K prodloužení vedl náročný rozhodovací proces po konzultaci s námořnictvem,“ uvedl ministr Hegseth o prodloužení doby, kdy bylo plavidlo nasazeno. Letadlové lodě většinou tráví na moři šest nebo sedm měsíců, aby bylo možné dodržet jejich plán údržby.

USS Gerald R. Ford je nejmodernější letadlová loď v arzenálu amerického námořnictva. Z domovské základny ve Virginii loni v červnu vyplula do Evropy. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ji následně nařídila přeplout Atlantský oceán do Karibiku, kde se podílela na americké blokádě Venezuely a na únosu jejího prezidenta Nicoláse Madura. Její nasazení pak bylo prodlouženo, aby plavidlo mohlo zamířit na Blízký východ a podpořit Trumpovu vojenskou operaci Epic Fury (Epická zuřivost) proti Íránu.

