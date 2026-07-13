„Čtrnáct lodí za jednu noc. Devadesát lodí za týden. V týdnu od 6. do 12. července ptáci Sil bezpilotních systémů každých 112 minut ‚nakrmili‘ jeden tanker, remorkér, trajekt nebo nákladní loď v Azovském moři,“ naťukal v neděli na Telegram Robert Brovdi.
K příspěvku přidal působivé video, na kterém vidíme tankery vybavené ochrannými klecemi a sítěmi. Ani taková provizorní ochrana však nočním útokům ukrajinských dronů nezabránila, takže posádky poškozené lodě opustily a nechaly je napospas osudu.
Litr benzinu je dražší než litr mléka. Dražší než vodka. To znamená, že by se dalo jezdit na líh, ne?