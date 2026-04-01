Rusové útočili na západě Ukrajiny. Drony poničily průmyslový areál v Lucku

„Jeden z průmyslových areálů v Lucku se stal terčem útoku. Trosky dronu Šáhed poškodily také výškovou obytnou budovu,“ citoval portál Ukrajinska pravda Poliščuka. Starosta na Telegramu upřesnil, že zasažen byl balkon domu, kde následně vypukl požár.
Společnost Nova Pošta útok na svůj terminál v Lucku potvrdila s tím, že zařízení bylo zničeno.
Ukrajinské letectvo, které informovalo o noční bilanci dronových útoků, na Telegramu v ranních hodinách varovalo, že údery pokračují. Zhruba 200 dronů, které Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo, byly stroje íránské konstrukce Šáhed. Další typy drony byly Gerbera či Italmas.
Ukrajinská obrana za noc eviduje dvacet zásahů drony na jedenácti místech. Ve městě Nikopol v Dněpropetrovské oblasti na jihu země zasáhl dron osobní automobil, ve kterém utrpěli zranění tři lidé. Jeden člověk bojuje o život, zranění dvou dalších nejsou vážná, informoval šéf vojenské správy tohoto ukrajinského regionu Oleksandr Hanža.
V Myrhorodu v Poltavské oblasti dopadl v noci ruský dron do areálu místní firmy. Jeden člověk při útoku utrpěl zranění. Velitel regionální vojenské správy Vitalij Djakivnyč na Telegramu napsal, že dron poškodil nejen objekt firmy, ale také střechy a okna okolních domů.
Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva zpravidla v noci vysílá na Ukrajinu desítky až stovky dronů, Kyjev reaguje vlastními údery zaměřenými na vojenské a energetické objekty nepřítele. Uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.