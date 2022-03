Děti se bojí, matky mají prázdné oči. Varšavu zahltili uprchlíci

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Máme co do činění s největší migrační krizí v dějinách Evropy od druhé světové války... Situace je každým dnem složitější a složitější,“ řekl primátor Rafal Trzaskowski a dodal, že „největší výzva je teprve před námi“.

Přijetí, které Varšava poskytla Ukrajincům v době, kdy sousední země bojuje proti ruské invazi, je srdečné. Po celém městě se lidé mobilizují, aby pomohli. Přijímají Ukrajince do svých domovů, shromažďují dary a pracují jako dobrovolníci v přijímacích střediscích.

Na pomnících a autobusech ve městě na znamení solidarity vlaje modro-žlutá ukrajinská vlajka. Výzva je však obrovská. Velkou část zátěže zatím nesou dobrovolníci, kteří si berou volno z práce. Taková situace není dlouhodobě udržitelná.

Trzaskowski v pátek poznamenal, že například dětští psychologové pomáhají uprchlíkům jako dobrovolníci, ale brzy se budou muset vrátit do svých zaměstnání.

Rostoucím problémem je také ubytování. Když válka vypukla, 95 procent Ukrajinců přicházejících do Varšavy byli lidé, kteří tam už měli přátele nebo rodinu a ti se jich ujali. Dnes tvoří tato skupina 70 procent nově příchozích, což znamená, že 30 procent uprchlíků „potřebuje střechu nad hlavou“ a další podporu, uvedl primátor.

Pokles schopnosti města absorbovat obrovské množství nově příchozích se objevuje v době, kdy přijíždějí lidé, kteří zažili větší trauma než ti, co přišli dříve, nebo jsou zranitelnější.

Ve čtvrtek večer dorazilo na polský hraniční přechod Medyka patnáct postižených ukrajinských dětí, které pak speciální provizorní zdravotnický vlak odvezl do různých nemocnic v zemi. Podle anesteziologa z Varšavy Dominika Daszuty byla souprava vybavena prostředky pro intenzivní péči.

„Na začátku sem přicházeli lidé, kteří utíkali v panice před válkou, jíž viděli v médiích a slyšeli o ní. Teď zjišťujeme, že jsou tady lidé, kteří utíkají před bombami,“ popsala Dorota Zawadzká, dětská psycholožka a dobrovolnice ze střediska pro uprchlíky zřízeném ve sportovním centru Torwar.

„Je to úplně jiný typ uprchlíků. Bojí se všeho. Sedí ve svých bundách. Děti jsou vystrašené, nechtějí si hrát, jejich matky mají prázdné oči,“ dodala.

Pětatřicetiletá Lena Nagirnjaková z Kyjeva našla se svými dětmi útočiště v Torwaru, i když původně doufala, že zůstane na Ukrajině. Nakonec utekli pěšky z Buči do Irpině poté, co uslyšeli nízko nad hlavou letět bombardér. „Druhý den byla ulice, po které jsme šli, bombardována. Kdybychom odešli o den později, mohli jsme zemřít,“ řekla.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) přinutila válka k útěku už 2,5 milionu lidí, a více než polovina z nich zamířila do Polska. K pátku vstoupilo do země více než 1,5 milionu uprchlíků, oznámila polská pohraniční stráž.

Trzaskowski uvedl, že od začátku války prošlo Varšavou přes 320 tisíc lidí a zhruba 230 tisíc jich v metropoli, kde žije přes 1,7 milionu obyvatel, zůstalo. Pod tlakem jsou také další části regionu, píše agentura AP.

Zmiňuje i Českou republiku, která sice s Ukrajinou přímo nesousedí, ale už nyní přijala odhadem 200 tisíc uprchlíků. Mnozí z nich jsou v Praze. Vzhledem k tomu, že ve městě docházejí možnosti ubytování, začal magistrát připravovat dočasné bydlení.

„Poptávka po ubytování v Praze je obrovská a zdaleka převyšuje to, co můžeme nabídnout,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib. Česká vláda mezitím vyzvala občany, aby uprchlíky ubytovali ve svých domovech, a slíbila, že najde způsob, jak jim to kompenzovat.

Polsko už učinilo podobný krok, parlament schválil zákon nabízející lidem 40 zlotých (zhruba 210 korun) denně za každého uprchlíka, jemuž poskytnou přístřeší. Je to součást nového balíčku, který rovněž nabízí určitou finanční pomoc a zdravotní pojištění Ukrajincům.

V Německu se příliv uprchlíků zatím soustředí na Berlín, který je vzdálený asi hodinu cesty od polských hranic a je hlavním cílem vlaků a autobusů z Polska. Úřady zaznamenávají příjezd více než 10 tisíc lidí denně a snaží se nově příchozí rozprostřít po celé zemi s tím, že jinde v Německu mají větší šanci získat bydlení a rychlý přístup k lékařské péči.