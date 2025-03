Ukrajinci vpadli k Belgorodu, pronikli dva kilometry za ruskou hranici

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ukrajinci překročili hranice v úterý asi čtyřicet kilometrů východně od města Sumy a postoupili asi dva kilometry do hloubi ruského území k vesnicím Děmidovka a Grafovka. Pak byli údajně zatlačeni nazpět. Na Telegramu se objevila videa z ruských dronů útočících na obrněnce Bradley, Rusové nasadili i útočné vrtulníky Кa-52 s protitankovými raketami Vichr.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajinci do „provokace“ nasadili až 200 vojáků a 29 kusů techniky včetně pěti tanků a několika kusů ženijních strojů, která jim měla otevřít cestu přes minová pole a protitankové zátarasy. Cílem ofenzivy prý bylo „vytvořit negativní kulisu“ před telefonem mezi Trumpem a Putinem.

Moskva tvrdí, že útok byl odražen a „nepříteli byly způsobeny značné ztráty“. Ruští analytici jsou opatrnější, podle nich vpád ještě během středy pokračoval. Ukrajinci podle některých zdrojů dosáhli linie Grafovka-Demidovka a přitáhli na ni houfnice M777, aby ostřelovali okresní centrum Krasnaja Jaruga.

Rusové si také všímají, že ukrajinská technika má na sobě bílé trojúhelníky, kterými byly označeny obrněnce nasazené do Kurské operace. „Na nahrávkách nejsou vidět žádné velké masy pěchoty. Pochopit rozsah ofenzivy je zatím obtížné. Zejména proto, že chybí materiál z ukrajinské strany,“ uvádí ruský analytik Jan Matvějev.

Gubernátor Belgorodské oblasti ve středu večer omezil vjezd do Krasnojaruzského okresu a ve všech okolních obcích nechal nasadit společné hlídky policie a Rossgvardije. Obyvatelé okresu by se podle něj měli dostatečně zásobit potravinami. Zemědělcům poradil, aby zakoupili obrněná vozidla a vybavili je rušičkami dronů.

Operaci ve středu během online rozhovoru s novináři potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj jde o „naprosto pochopitelný strategický krok“, jehož cílem je vyloučit „pokusy Putina obsadit další území“.

Ukrajinská generalita se o nový přeshraniční výpad pokusila krátce po stažení z Kurské oblasti. Tempo ruského postupu k hranici se v posledních dnech zpomalilo a Vladimir Putin ve středu oznámil, že ruští vojáci dokončují likvidaci ukrajinského seskupení v Kurské oblasti. Ruští zajatci tvrdí, že dostali za úkol vypudit Ukrajince z posledních vesnic v příhraničí do konce března.

Ruští experti zdůrazňují, že ukrajinské jednotky při nájezdu k Belgorodu nemohou dosáhnout žádných důležitých cílů. „Terén je tam poměrně ‚prázdný‘ - jen pole a lesy. Žádné silnice, žádná velká sídla. Okresní středisko Krasnaja Jaruga je vzdáleno 25 kilometrů dál na jihovýchod. Kdyby Ukrajinci chtěli zaútočit na něj, mohli by překročit hranici mnohem blíž,“ zamýšlí se Jan Matvějev.

Podle něj jde o manévr, který má odlákat část ruských jednotek z končící protiofenzivy v Kurské oblasti. Většina analytiků ho ale dává do souvislosti s úterním telefonem mezi Bílým domem a Kremlem. „Zatímco Putin mluvil s Trumpem, Ukrajinci provedli překvapivý nájezd do Belgorodské oblasti jižně od Kurska. Operace se údajně připravovala tři týdny. Hlavní myšlenkou je vytvořit nárazníkovou zónu, stejnou, kterou Putin hrozil Ukrajině,“ píše korespondent magazínu The Economist Oliver Carroll.