Agentura Reuters nebo server RBK-Ukrajina jeho slova vyložily jako návrh nebo rozhodnutí ministerskou předsedkyni odvolat.
„Jsem Julii vděčný za její jasnou, stabilní a efektivní práci ve funkci premiérky, za její roky produktivní práce v ukrajinském týmu a nabídl jsem se vést nový významný směr ve vztazích s klíčovým partnerem. Očekávám, že společně s poslanci provedeme odpovídající změny ve vládě Ukrajiny. Dojde také ke změnám ve složení vedoucích pracovníků donucovacích orgánů,“ poznamenal Zelenskyj na Telegramu .
Prezident prohlásil, že Ukrajina mění svou politickou strategii a „za každý prioritní směr zahraniční politiky bude zodpovědná konkrétní osoba s významnými zkušenostmi, která je schopna realizovat to, na čem se dohodneme na úrovni lídrů a co očekává ukrajinský lid“.
Mezi těmito oblastmi jsou podle Zelenského nejvýznamnější Spojené státy a naše dohody o licencích na výrobu systémů Patriot a další bilaterální bezpečnostní spolupráce, která by se měla odrazit v jasných úspěších obou států.
Další priority jsou podle prezidenta evropský protibalistický projekt, který „se může stát jedním z největších kroků k posílení Evropy v tomto desetiletí“. Zelenskyj dál jmenoval Evropskou unii, s níž Ukrajina potřebuje jasný krok směrem k členství Ukrajiny a prohloubení všech vazeb – ekonomických, politických, kulturních.
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Důležité jsou podle prezidenta také sousední státy Ukrajiny, jejichž vztahy vyžadují nový základ, a to se týká zejména Polska a Maďarska, i oblast Blízkého východu a Perského zálivu jako jedna z nejperspektivnějších globálních oblastí bezpečnostní a ekonomické spolupráce. A také Čína, klíčové mezinárodní organizace, které ovlivňují globální rozhodnutí a mohou více pomoci k ukončení ruské války proti Ukrajině.
Podobně podle něj „existují nové výzvy a nové úkoly“ ve vnitřní práci, zejména „veškerá práce v frontových a pohraničních oblastech Ukrajiny, které jsou denně vystaveny ruským útokům, vyžaduje výrazné posílení“.
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„Mimořádně důležitým směrem je příprava na zimu a Ukrajina musí být připravena na všechny hrozby, které mohou nastat. Transformace státních podniků, na kterých do značné míry závisí stabilita Ukrajiny, musí být urychlena,“ uvedla hlava státu.
Také „dohody Ukrajiny s partnery v oblasti obnovy vyžadují samostatnou, zvláštní pozornost,“ poznamenal.
„V souladu s tím na Ukrajině začnou personální změny, které by měly zaručit realizaci aktualizované politické strategie. Podrobnosti jsme prodiskutovali s premiérkou Ukrajiny Julií Svyrydenkovou. Došli jsme k závěru, že změny vyžadují aktualizaci kabinetu ministrů,“ vysvětlil Zelenskyj.