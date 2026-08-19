Ukrajina má novou vládu od poloviny července, vede ji Serhij Koreckyj, který předtím stál v čele společnosti Naftohaz. Zákonodárci většinu jeho kabinetu už schválili dříve, tehdejší hlasování se ovšem netýkalo ministrů zahraničí a obrany, které navrhuje prezident.
Zelenskyj do čela resortů zahraničních věcí a obrany navrhnul Sybihu a Chmaru v úterý, oba přitom od vzniku nové vlády vedli ministerstva dočasně coby úřadující ministři. Sybiha stál v čele ukrajinské diplomacie také v předchozím kabinetu Julije Svyrydenkové. Chmara dříve vedl tajnou službu SBU.
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Zelenského červencové rozhodnutí ukončit působení tehdejšího ministra obrany Mychajla Fedorova, který je považován za inovátora a reformátora, vyvolalo v Kyjevě i v dalších městech pouliční protesty, které jsou jinak v době války s Ruskem poměrně vzácné.
Protikorupční úřad zasahuje v prezidentské kanceláři
Ve stejný den, kdy parlament potvrdil nové ministry do funkcí, oznámily národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) vyšetřování skupiny, která zahrnuje bývalého a současného poslance ataké vysoce postavené osoby z prezidentské kanceláře.
Podle vládních agentur jsou podezřelí z vyprání 150 milionů hřiven (70 milionů korun) použitých jako kauce pro obviněné v korupčním případu v energetice. Informovala o tom agentura Reuters.
NABU a SAP uvedly, že součástí skupiny byla náměstkyně vedoucího prezidentské kanceláře, bývalý poslanec, předsedové představenstva a dozorčí rady jedné státní banky a další osoby. Jména v souladu s ukrajinskými zákony nesdělily.
Deník Ukrajinska pravda a server Kyiv Independent s odkazem na své zdroje uvedly, že NABU a SAP prováděly prohlídky u poslance Vadyma Stolara, který byl zvolen do parlamentu za nyní zakázanou proruskou stranu Opoziční platforma - Za život, a u zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré. Stolar potvrdil, že u něj doma probíhají vyšetřovací úkony, a uvedl, že s úřady spolupracuje.
Zelenskyj v reakci na oznámení odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře Mudrou.
Případ podle agentury AP představuje další zkoušku politické odolnosti pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V loňském roce podal demisi šéf jeho kanceláře Andrij Jermak, který byl později označen za podezřelého v rozsáhlém korupčním případu v ukrajinské energetice.
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Zelenskyj rovněž čelí tlaku v souvislosti s tím, že v červenci odvolal ministra obrany Mychajla Fedorova - jednoho z nejdéle působících členů svého týmu a blízkého spojence, který mu pomohl vyhrát prezidentské volby v roce 2019. Zelenského rozhodnutí vyvolalo pouliční protesty.
Fedorov v úterním třaskavém prohlášení vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině a změně toho, jak jsou v zemi spravovány věci veřejné. Odsoudil také korupci mezi vysoce postavenými činiteli, aniž by kohokoliv výslovně jmenoval.