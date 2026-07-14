Svyrydenkovou podle médií v čele vlády nejspíše vystřídá dosavadní šéf energetické společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj, spekuluje se ale i o jiných možných uchazečích.
Čtyřicetiletá Svyrydenková před rokem vystřídala v čele vlády Denyse Šmyhala. Nyní podle nepotvrzených zpráv ukrajinských médií odmítla prezidentovu nabídku, aby se stala novou ukrajinskou velvyslankyní ve Spojených státech.
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Server Ukrajinska pravda v neděli napsal, že Svyrydenkovou by mohl nahradit právě Šmyhal, který je nyní ministrem energetiky, ministr obrany Mychajlo Fedorov, šéf společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj či starosta Charkova Ihor Terechov.
Hlavním faktorem, který přiměl ukrajinského prezidenta k rozhodnutí přistoupit k personálním změnám, je příští zima, která nejspíše bude těžká vzhledem k tomu, že se Rusko nechystá ukončit svou agresi, usoudil v pondělí server RBK-Ukrajina. Příměří či mírová dohoda nejsou na obzoru, hovoří zdroje portálu. Připouštějí, že hlavu státu nejspíše ovlivnilo hned několik faktorů.