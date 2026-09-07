Telegramový kanál Astra zveřejnil video, na kterém svědci zachytili okamžik, kdy nepilotovaný letoun míří k výškovému domu a naráží do něho. Ozve se hlasitá rána a z domu na úrovni několika pater vyšlehnou plameny. Tlaková vlna byla podle jednoho z permských telegramových kanálů tak silná, že vyrazila okna autobusu stojícího u domu.
Machonin uvedl, že pro obyvatele zasaženého domu úřady chystají náhradní ubytování. Protivzdušná obrana nad regionem zneškodnila 27 dronů. Trosky jednoho z nich zasáhly rodinný dům, nikdo nebyl zraněn.
Astra na základě analýzy veřejně dostupných zdrojů uvádí, že se v Permu vznáší dým nad čtvrtí, v níž sídlí továrna na střelivo, která vyrábí munici pro raketomety i pro systémy protivzdušné obrany, a strojírenský podnik produkující komponenty leteckých motorů a raketové motory na tuhé pohonné látky.
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V Permu se nachází také významná rafinerie ruského ropného gigantu Lukoil. Ukrajina na ni zaútočila 21. srpna.
Gubernátor Sevastopolu dosazený Ruskem Michail Razvožajev napsal, že při nočním útoku na největší město na Rusy okupovaném Krymu zemřela 15letá dívka a muž, jehož věk nezveřejnil. Zranění utrpěla 18letá dívka a její o dva roky mladší bratr, které zdravotníci po ošetření v nemocnici propustili domů. Na osmi obytných budovách tlaková vlna podle Razvožajeva vyrazila okna.
V Belgorodské oblasti ve městě Grajvoron ležícím nedaleko hranic s Ukrajinou dnes dopoledne dron těžce zranil muže, který svému zranění na místě podlehl. Jedna žena utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice, oznámil regionální krizový štáb.
V Soči se znovu vzňal sklad ropných produktů, který původně hořel po útoku ze 4. září, uvedl kanál Exilenova+. Co bylo příčinou opětovného vzniku požáru, není jasné.
Podle gubernátora Voroněžské oblasti Alexandra Guseva ve Voroněži trosky sestřelených dronů zasáhly několik obytných domů, aut nebo traktor. Informace o zraněných nejsou k dispozici.
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Proč bude letošní zima tou nejkrutější pro Ukrajinu a jak s ní otřese ruská mobilizace
Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo, že během uplynulé noci jeho protivzdušná obrana zneškodnila 306 ukrajinských dronů.
Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku. Ukrajina se ruské agresi brání s pomocí západních zemí. Podniká útoky v hloubi ruského území, jejichž cílem jsou kromě vojenských objektů součásti ruské ropné infrastruktury. Tyto útoky ale způsobují i škody na civilní infrastruktuře a někdy mají za následek oběti na životech. Materiální a lidské ztráty v Rusku jsou ale nesrovnatelně nižší než ztráty, které ruská armáda způsobuje Ukrajině.