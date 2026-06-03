Ukrajina událost zatím nekomentovala.
Pušilin uvedl, že dron autobus jedoucí z Moskvy do Simferopolu na Ruskem anektovaném Krymu zasáhl v doněckém městě Jenakijeve. „Ukrajinští fašisté dnes brzy ráno spáchali další akt bezprecedentní a nelidské agrese,“ citoval TASS Pušilina, který oběti označil za civilisty.
Pušilin nezmínil, že válku rozpoutalo Rusko, jehož armáda v únoru 2022 z rozkazu prezidenta Vladimira Putina vpadla na Ukrajinu. Ta se od té doby brání ruské invazi. Součástí bojů jsou dronové útoky obou stran.
Rusko v posledních dnech dronové a raketové útoky vystupňovalo, což označuje jako odvetu za ukrajinský úder na okupovaný Starobilsk z konce května. Podle Moskvy tehdy Ukrajina zasáhla internát pedagogické školy. Kyjev však uvedl, že cílil na elitní dronovou velitelskou jednotku umístěnou v této budově.