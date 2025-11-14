O útoku na elektrárnu, která se nachází asi 500 kilometrů od Moskvy, informoval také šéf státní korporace Rosatom Alexej Lichačev. Všechny drony se podle něj podařilo sestřelit.
„Silami protivzdušné obrany a prostředky elektronického boje bylo nad Novovoroněží zničeno a zneškodněno osm bezpilotních letounů. Trosky jednoho z nich poškodily elektrické zařízení u elektrárny. Automaticky se od sítě odpojilo několik bloků,“ napsal gubernátor Gusev na sociální síti.
Radiační pozadí v prostoru a okolí elektrárny se nezměnilo a odpovídá přirozeným přírodním podmínkách; momentálně všechny bloky opět fungují, ujistil.
Moskva si minulý měsíc Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) stěžovala, že bezpilotní letoun zasáhl chladící věž Novovoroněžské jaderné elektrárny. Na síti X to oznámila MAAE, která dodala, že podle hlášení neměl incident dopad na jadernou bezpečnost a na místě se nezměnila úroveň radiace.
Jaderné elektrárny nesmí být napadány, zopakoval ředitel organizace Rafael Grossi. Kyjev se k dnešnímu ruskému tvrzení podle dostupných informací nevyjádřil.
Nešlo o první hlášený incident týkající se některé z ruských jaderných elektráren během téměř čtyři roky trvající ruské invaze na Ukrajinu.
Rusko se několik dní po vpádu do sousední země zmocnilo ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, kterou nadále okupuje. Obě země se od té doby navzájem obviňují z ostřelování této největší jaderné elektrárny v Evropě, která se nachází poblíž frontové linie.
Novovoroněžská jaderná elektrárna
