Ukrajinci zaútočili na jadernou elektrárnu, odpojily se tři bloky, tvrdí Rusko

  16:27
Osm ukrajinských dronů se v noci na čtvrtek dostalo do bezprostřední blízkosti Novovoroněžské jaderné elektrárny na jihozápadě Ruska, tvrdí gubernátor Voroněžské oblasti Alexandr Gusev. Trosky jednoho letounu pak podle Moskvy poškodily elektrické zařízení. Automaticky se tak odpojily tři bloky elektrárny od sítě. V pátek ráno je Rusové opět připojili.
Národní garda střeží Novovoroněžskou jadernou elektrárnu na jihozápadě Ruska. (10. června 2021) | foto: Profimedia.cz

O útoku na elektrárnu, která se nachází asi 500 kilometrů od Moskvy, informoval také šéf státní korporace Rosatom Alexej Lichačev. Všechny drony se podle něj podařilo sestřelit.

„Silami protivzdušné obrany a prostředky elektronického boje bylo nad Novovoroněží zničeno a zneškodněno osm bezpilotních letounů. Trosky jednoho z nich poškodily elektrické zařízení u elektrárny. Automaticky se od sítě odpojilo několik bloků,“ napsal gubernátor Gusev na sociální síti.

Radiační pozadí v prostoru a okolí elektrárny se nezměnilo a odpovídá přirozeným přírodním podmínkách; momentálně všechny bloky opět fungují, ujistil.

Rusové v Kyjevě zasáhli velvyslanectví Ázerbájdžánu, prezident Alijev zuří

Moskva si minulý měsíc Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) stěžovala, že bezpilotní letoun zasáhl chladící věž Novovoroněžské jaderné elektrárny. Na síti X to oznámila MAAE, která dodala, že podle hlášení neměl incident dopad na jadernou bezpečnost a na místě se nezměnila úroveň radiace.

Jaderné elektrárny nesmí být napadány, zopakoval ředitel organizace Rafael Grossi. Kyjev se k dnešnímu ruskému tvrzení podle dostupných informací nevyjádřil.

Nešlo o první hlášený incident týkající se některé z ruských jaderných elektráren během téměř čtyři roky trvající ruské invaze na Ukrajinu.

Rusko se několik dní po vpádu do sousední země zmocnilo ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, kterou nadále okupuje. Obě země se od té doby navzájem obviňují z ostřelování této největší jaderné elektrárny v Evropě, která se nachází poblíž frontové linie.

Novovoroněžská jaderná elektrárna

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Ve Stockholmu najel autobus do zastávky. Na místě je několik mrtvých a zraněných

Zastávka ve Stockholmu, do které najel autobus. (14. listopadu 2025)

Autobus ve Stockholmu najel do zastávky, kde stáli lidé. Podle deníku Aftonbladet je na místě několik mrtvých a zraněných. Řidič byl zatčen. K incidentu došlo nedaleko technické vysoké školy v ulici...

14. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  17:02

Jaké bude počasí o prodlouženém víkendu? Slunečno přijde až po něm

Po 28. říjnu čeká Česko silné ochlazení.

Následující víkend je poslední prodloužený, další bude až vánoční volno. Počasí však podle předpovědi meteorologů nebude slunečné, to přijde až po třídenním volnu.

14. listopadu 2025  16:51

Muž při hádce na ulici v Kladně bodl známého do zad, policie útočníka zadržela

ilustrační snímek

Bodnutím do zad skončil čtvrteční večerní konflikt dvojice mužů v Kladně. Policie případ vyšetřuje jako pokus o těžké ublížení na zdraví. Zraněný muž je mimo ohrožení života. V době konfilktu byl...

14. listopadu 2025  16:45

Švýcarsko si oddychlo. Země si vyjednala stejná cla, jako má Evropská unie

ilustrační snímek

Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz svého zboží do USA z 39 na 15 procent. Nová sazba tak bude stejná, jaká se vztahuje na zboží z Evropské unie.

14. listopadu 2025  16:38

Kyjev čelil masivnímu útoku dronů, stovky jich letěly také na Rusko

Ruský raketový a dronový útok na Kyjev (14. listopadu 2025)

Rusové v noci poslali na Ukrajinu asi 430 dronů a 18 raket, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Masivně útočili hlavně na Kyjev, počet mrtvých stoupl na šest lidí. V několika výškových...

14. listopadu 2025  6:16,  aktualizováno  16:14

Rusové v Kyjevě zasáhli velvyslanectví Ázerbájdžánu, prezident Alijev zuří

Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev se v Šuši setkává s účastníky globálního...

Ruský úder na Kyjev v noci zasáhl areál velvyslanectví Ázerbájdžánu a poškodil jeho značnou část. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev se obrátil přímo na svůj ukrajinský protějšek Volodymyra...

14. listopadu 2025  16:05

Vinen z extremismu. V Rusku odsoudili majitele LGBT cestovky, ač je rok po smrti

Andrej Kotov u soudu v Moskvě. (2. prosince 2024)

Moskevský soud v pátek posmrtně obvinil majitele cestovní kanceláře Andreje Kotova z extremismu, a to téměř rok poté, co 48letý muž zemřel ve vazbě. Podle verdiktu obvodního soudu se Kotov provinil...

14. listopadu 2025  15:57

Na Šumavě padaly letité teplotní rekordy. V Kašperských Horách bylo 21 stupňů

Inverzní počasí na Šumavě. Na snímku je Churáňov. (7. listopadu 2025)

Inverze způsobila, že teploty na Šumavě v uplynulých dvou dnech vystoupaly i nad 20 stupňům Celsia. Nejtepleji bylo v pátek v Kašperských Horách na Klatovsku, kde naměřili 21 stupňů. Znamenalo to...

14. listopadu 2025  15:54

Podpora narůstá. Zůstaneme, dokud bude potřeba, říkají aktivisté z Bedřišky

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě zřejmě jen tak neskončí. Aktivisté, kteří ve čtvrtek a v pátek obsadili střechu jedné z budov určených k demolici, plánují zůstat i během týdne....

14. listopadu 2025  10:15,  aktualizováno  15:49

Segregace Romů ve školách trvá. Česku hrozí stamilionové pokuty z EU

Každá třída má chytrou tabulí, každý učitel má k dispozici tablet a notebook....

Segregaci romských žáků se na českých školách nedaří řešit. Evropská komise opakovaně Česku ukládá, aby se s nerovnostmi ve vzdělávání vypořádalo. Nad Českem se vznášejí stamilionové pokuty. Resort...

14. listopadu 2025  15:32

RegioJet zrušil slevy na jízdné pro absolventy. Lidé je nevyužívali, říká dopravce

Vlak RegioJet, který pokračuje směrem na Ostravu, přijíždí na pražské Hlavní...

Vlakový dopravce RegioJet přestal nabízet slevy na jízdné pro absolventy vysokých škol a studenty neprezenčního studia, kteří využívali specifické průkazy. Podle dopravce slevu tito cestující příliš...

14. listopadu 2025  15:22

