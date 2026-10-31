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Každá cesta může být bojem o život. Ruské drony zaměřují ukrajinské železnice

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  9:39
Ve vlaku, který ráno vyrazil z ukrajinského hlavního města Kyjeva do Poltavy, vzdálené asi 300 kilometrů na východ, byla čtyřiadvacetiletá Daryna Styrčuková nervózní. Cesta vlakem je pro ni jediným způsobem, jak se dostat za rodinou. Masivní ruské útoky na vlaky, nádraží a železniční infrastrukturu však proměnily běžné cestování v nebezpečný a vyčerpávající zážitek, který navíc provázejí značná zpoždění.

Válka na Ukrajině

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„Nespala jsem dobře. Bála jsem se poplachů před leteckými útoky, zpoždění a evakuací,“ řekla během cesty agentuře AFP. Ve čtvrtek, týden poté, co Styrčuková cestovala, narazil ruský dron do nástupiště vedle dvou stojících vlaků v Dnipru a zabil nejméně 14 lidí.

Ruský dronový útok na nádraží v Dnipru zabil nejméně 13 lidí. (29. října 2026)
Rusové zaútočili na vlak plný civilistů jedoucích z Ukrajiny do Polska. (13. září 2026)
Rusové zaútočili na vlak plný civilistů jedoucích z Ukrajiny do Polska. (13. září 2026)
Rusové zaútočili na vlak plný civilistů jedoucích z Ukrajiny do Polska. (13. září 2026)
19 fotografií

Během téměř pětileté ruské invaze na Ukrajinu se železnice stala klíčovým dopravním prostředkem. Vzhledem k uzavření vzdušného prostoru pro civilní letectví se Ukrajinci při cestování po zemi i do zahraničí a zpět ve velké míře spoléhají právě na vlaky. Podle údajů ukrajinských železnic poškodily ruské útoky jen od začátku letošního roku celkem 4856 železničních objektů, včetně 380 lokomotiv a 146 vagonů.

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„Nepřítel si za cíl vybral naši osobní dopravu,“ řekl šéf státní společnosti zajišťující osobní železniční dopravu Oleh Holovaščenko. Vzhledem k nárůstu počtu útoků začaly vlaky při hrozícím nebezpečí zastavovat a cestující se evakuují. V současnosti se každý den uskuteční 100 až 200 evakuací, což způsobuje rozsáhlá zpoždění, často i několikahodinová, po celé zemi.

Noční poplach a běh do úkrytu

Trasa mezi Charkovem a Kyjevem spojuje dvě největší města Ukrajiny. Vlaky, které míří na severovýchod k Charkovu, vzdálenému asi 30 kilometrů od ruských hranic, často zastavují kvůli hrozbě útoku.

Když noční vlak odjížděl z Charkova, byli cestující chystající se ke spánku varováni, že jejich odpočinek může přerušit nouzová evakuace. „Vzali jsme je do vlaku, musíme je dopravit na místo určení živé,“ řekl agentuře AFP padesátiletý průvodčí Mykola Kryvenko.

Po několika hodinách jízdy náhle přerušily ticho spěšné kroky a klepání na dveře kupé. „Evakuace, evakuace,“ budil průvodčí spící cestující. V okolí se nacházely ruské drony.

Během několika minut zaplnili nástupiště znepokojení lidé a napjatě naslouchali zvukům na obloze. Průvodčí je mezitím nabádali, aby se vzdálili od vagonů. Zvuk blížícího se dronu sílil. Někteří začali utíkat do úkrytu. Vtom oblohu rozzářil nedaleký výbuch. Většina cestujících se bez zranění vzdalovala od vlaku stále dál. Mezi nimi byla i marketingová specialistka Kateryna Kumratovová se svou čtyřletou dcerou Ninou. Na otázku, jak se cítila, odpověděla jediným slovem: strach.

Zatímco se na obloze stále občas ozývaly drony, Kumratovová s dcerou zamířila do úkrytu. „Všechno se ve vás sevře, když si uvědomíte, že úkryt je ještě daleko a dítě máte po boku,“ řekla, jakmile se dostala dovnitř.

Ozval se další výbuch, ale za několik minut se všichni začali vracet do vlaku. Posádka oznámila, že nebezpečí pominulo, a souprava mohla pokračovat v cestě.

Blížící se zima podle očekávání cestování vlakem ještě více zkomplikuje. Mnoho Ukrajinců se obává, že bude nejtvrdší od začátku války. Úřady varují před možnými výpadky elektřiny, vody a topení kvůli intenzivním ruským útokům na energetickou infrastrukturu. Jakmile teploty klesnou pod bod mrazu, budou případné evakuace ještě náročnější.

Ukrajinské železnice plánují zavést preventivní zastávky, během nichž by cestující mohli zůstat ve vlaku. Připraveny jsou také deky a vyhřívací podložky, aby se lidé mohli zahřát, uvedl Holovaščenko.

Kumratovová s sebou už nyní nosí další batoh s teplým oblečením a nezbytnými věcmi, aby případnou evakuaci usnadnila sobě i své malé dceři. „I přes evakuace je pořád lepší cestovat s dítětem vlakem,“ řekla.

Ačkoli byla zjevně znepokojená, Styrčuková uvedla, že podle ní neúprosné ruské útoky pomohly lidi zocelit. „Myslím, že teď jsme připraveni na cokoli,“ dodala.

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