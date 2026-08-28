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Ukrajinci zasáhli rafinerii v Jaroslavli, v Engelsu zničili strategický bombardér

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Sledujeme online   12:11
Ukrajinské síly zasáhly rafinerii v Jaroslavli, vzdálenou tisícovku kilometrů od frontové linie. Udeřily i na vojenské letecké základně Engels u Saratova, kde zničily strategický bombardér Tu-95MS, používaný k útokům proti Ukrajině, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Stalo se tak po nočních ruských útocích, které zabily několik lidí v Dněpropetrovské či Kyjevské oblasti.

Bombardér zasáhli podle prezidenta bojovníci z jednotky Alfa ukrajinské tajné služby SBU.

Ukrajinské jednotky zaútočily na rafinerii a základnu ve městě Engels v Saratovské oblasti i na počátku srpna, po úderu následoval požár, uvedl tehdy ukrajinský generální štáb. Minulý měsíc, 17. července, Zelenskyj uvedl, že ukrajinská armáda zničila na letišti Engels, vzdáleném asi 800 kilometrů od ukrajinsko-ruské hranice, ruský bombardér Tu-95. Rusko se k tomu nevyjádřilo.

Ukrajina zaútočila tisíc kilometrů od fronty, zasáhla ropnou rafinerii
Satelitní snímky z letecké základny Engels zachytily před výbuchem vojenskou aktivitu na letišti (3. prosince 2022)
Rusko často útočí na Ukrajinu raketami odpalovanými ze strategických bombardérů jako je Tupolev Tu-95 (7. května 2022)
Satelitní snímky z letecké základny Engels zachytily před výbuchem vojenskou aktivitu na letišti. (3. prosince 2022)
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Před více než rokem, 1. června 2025, ukrajinské drony zasáhly strategické bombardéry na vojenských letištích v hloubi ruského území. Ukrajinská tajná služba SBU tvrdila, že při operaci Pavučina zasáhla 41 ruských letadel včetně strategických bombardérů Tu-95, Tu-22M3 a Tu-160 a letounů včasného varování A-50. Nejvzdálenější zasažená základna Belaja na Sibiři se nachází asi 4300 kilometrů od Ukrajiny.

Podle informací specializovaného webu Oryx, který zaznamenává potvrzené ztráty vojenské techniky, vyplývá, že Rusko ve válce přišlo o 21 strategických bombardérů: 11 Tu-22M3 a deset Tu-95MS.

Ukrajinské drony také napadly Jaroslavl, úřady kvůli zajištění bezpečnosti načas uzavřely výpadovku na Moskvu, informoval gubernátor regionu Michail Jevrajev. Tuto silnici úřady obvykle uzavírají, pokud drony útočí na místní průmyslovou zónu, kde se nachází rafinerie. Na sociálních sítích se objevily záběry dýmu stoupajícího z podniku. Drony poosmé od začátku roku zaútočily na jednu z největších ruských rafinerií, schopnou zpracovat až 15 milionů tun ropy ročně, napsal portál The Moscow Times.

Při náletu zahynul jeden člověk. Padající trosky dronu zasáhly městský autobus a zranily deset lidí. Na jiných místech utrpělo různě závažná zranění 17 dalších lidí, uvedl později gubernátor Jevrajev. Protivzdušná obrana sestřelila všech 67 útočících dronů. Jejich trosky zasáhly průmyslovou infrastrukturu, obytné domy a obchody. Všechny požáry hasiči uhasili, dodal.

Útoky dronů ochromily Lukoil. Ruskému gigantu stojí všechny hlavní rafinerie

Ruská protivzdušná obrana zničila 512 ukrajinských dronů nad 18 ruskými regiony, anektovaným Krymem a Černým mořem, tvrdí ruské ministerstvo obrany. O celkovém počtu útočících dronů ani o případných škodách se nezmínilo.

Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev na telegramu napsal, že dron zasáhl pětipodlažní obytnou budovu v Sevastopolu a zranil čtyři lidi. Drony a jejich padající trosky zasáhly také školku, hotel a více než desítku aut, doplnil.

Rusové zabíjeli civilisty

Ruské útoky zabily nejméně dva lidi v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. V Chersonu ruský dron zabil 61letého muže, oznámil náčelník městské správy Jaroslav Šaňko. Ve městě Sumy ruské letecké bomby zabily stejně starého muže a zranily sedm lidí, uvedl náčelník regionální správy Oleh Hryhorov.

Ve městě Zmijiv u Charkovaruský dron zabil ženu a zranil její dceru a další ženu, informovala prokuratura. O jednom mrtvém a dvou raněných informoval šéf správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko. Jednoho mrtvého a 27 raněných si vyžádal ukrajinský nálet na Jaroslavl, čtyři lidi zranil ukrajinský dron v Sevastopolu na anektovaném Krymu, uvedly ruské úřady.

AI drony samy určí, kdo zemře. Děsivá budoucnost je tu, Rusové nemají zábrany

„Nepřítel zaútočil více než desetkrát na dva okresy drony, leteckou bombou a dělostřelectvem,“ napsal Hanža na svém telegramovém účtu. Dva lidé zemřeli v obci Vasylkivka u města Synelnykove, kde útoky poškodily několik obytných domů a auto. V okrese Nikopol útoky zasáhly supermarket a místní správní středisko.

Čtyři raněné si vyžádal ruský útok na prodejnu stavebnin v Záporoží, vzniklý požár zachvátil 2000 metrů čtverečních, informoval náčelník regionu Ivan Fedorov.

Další ruské útoky zasáhly a poničily třídicí centra logistické společnosti Nova Pošta u Kyjeva a ve městě Sumy, oznámila firma. Všichni zaměstnanci přežili, uvedla společnost. Rusové podle místních úřadů asi hodinu po prvním úderu znovu zaútočili na hasiče bojující s požárem.

Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 164 dronů, z nichž 137 se podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy na 16 místech. Ruské nálety pokračují, varovalo.

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