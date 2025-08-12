Ukrajinci hlásí osvobození dvou vesnic v Sumské oblasti. Problémy mají u Pokrovsku

Autor: ,
  17:33aktualizováno  18:31
Ukrajinské síly osvobodily další dvě vesnice v Sumské oblasti na severovýchodě země. Vyhnání okupantů ze vsí Stepne a Novokosťantynivka oznámil ukrajinský generální štáb, jehož sdělení v úterý citovala média. Mezitím ale přicházejí informace o náhlém výpadu ruských sil do ukrajinských pozic východně od města Dobropillja v Doněcké oblasti. Ukrajinský generální štáb připustil, že situace je složitá.
Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Oleksandr Syrskyj na...

Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Oleksandr Syrskyj na návštěvě Sumské oblasti. (26. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Oleksandr Syrskyj na...
Ostnatý drát na frontové linii v Sumské oblasti.. (26. června 2025)
Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Oleksandr Syrskyj na...
Útok ruského dronu zabil v ukrajinské Sumské oblasti v noci dítě a dva dospělé....
21 fotografií

Ruské síly podle mapy bojiště ukrajinského projektu DeepState rychle postoupily na sever ve dvou směrech až do hloubky deseti kilometrů. DeepState uvedl, že ruské síly postoupily u tří vesnic na úseku frontové linie u Pokrovsku a Kosťantynivky. Podle ukrajinských a ruských blogerů by tento vývoj mohl vést k vážným problémům pro Kyjev, pokud by se ruský postup nepodařilo zastavit.

V případě Stepne a Novokosťantynivky jde o další z malých územních zisků u hranic s Ruskem, které ukrajinská armáda oznámila před schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem naplánovanou na pátek, poznamenala agentura Reuters.

Jen ve směru na Pokrovsk soustředili ruští okupanti více než 110.000 vojáků, uvedlo velení ozbrojených sil na facebooku s tím, že ukrajinská armáda do tohoto sektoru fronty poslala posily. Světové agentury píší o rychlém nebo náhlém ruském postupu na tomto důležitém místě frontové linie, Reuters ho označuje za jeden z nejdramatičtějších za poslední rok.

Rusové na severu rozjeli motorkovou ofenzivu, dotírají na čtvrtmilionové Sumy

Ukrajinský projekt DeepState, jenž monitoruje vývoj bojů, na telegramu uvedl, že Rusové postoupili u Dobropillje na úzkém úseku fronty směrem k obcím Kučeriv Jar a Zolotyj Kolodjaz. „Snaží se upevnit své pozice a získat oporu v oblasti,“ uvedl projekt a dodal, že situace se v těchto místech vyvíjí poměrně chaoticky, neboť nepřítel našel mezery v ukrajinské obraně, proniká do hloubky, snaží se rychle získat oporu a hromadit síly pro další postup.

Reuters s odvoláním na DeepState píše o náhlém výpadu ruských sil do ukrajinských pozic východně od Dobropillje, který hrozí prolomením ukrajinské obranné linie. Agentura AFP s odvoláním na analytiky píše o rychlém postupu ruských sil v úzkém, ale důležitém sektoru frontové linie. Ukrajinská armáda popřela zprávy, že by se Rusům podařil průlom fronty u měst Pokrovsk a Dobropillja, upozornila agentura DPA s odvoláním na vyjádření uskupení ukrajinských sil.

Podle něj se Rusové ustavičně snaží proniknout do ukrajinských pozic malými skupinami, které jsou vzápětí ničeny. Situace ale zůstává obtížná.

Následky ruského vzdušného útoku na rezidenční čtvrť v Kyjevě (1. srpna 2025)
Trosky města Marinka v Doněcké oblasti (7. srpna 2025)
Doněcká oblast. Ukrajinský dělostřelec pálí z houfnice D-30 (5. srpna 2025)
Následky ruského útoku v Záporožské oblasti (6. srpna 2025)
296 fotografií

Mluvčí ukrajinského generálního štábu Andrij Kovaljov dnes serveru Ukrajinska pravda řekl, že hlavní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj vyčlenil do boje s ruskými sabotážními skupinami u Pokrovska dodatečné síly. Na ohroženém úseku u Pokrovsku byl nasazen sbor Azov, napsal už dříve server Ukrajinska pravda.

Ukrajinský generální štáb odpoledne uvedl, že armáda přijímá opatření, aby zastavila postup nepřítele u Dobropillje a Pokrovsku. Bez ohledu na ztráty se ruské diverzní a malé pěchotní skupiny snaží pronikat přes obranné linie, uvedlo ukrajinské vojenské velení, podle něhož několik malých ruských skupin obešlo pozice ukrajinských obránců a pokusilo se postoupit směrem k obci Zolotyj Koldjaz a pronikaly do některých dalších obcí.

„Některé skupiny už byly zničeny, ostatní jsou v procesu ničení,“ dodal štáb. Podobná prohlášení stran konfliktu nelze bezprostředně ověřit.

Obávané letní ofenzivě došla pára. Rusové neumějí komplexní operace, říkají analytici

Ruský vpád u Dobropillje může být naplánován tak, aby zvýšil tlak na Kyjev a Ukrajina se vzdala svého území v situaci, kdy se blíží schůzka prezidentů Spojených států a Ruska, kteří mají v pátek jednat o situaci na Ukrajině, podotkla agentura Reuters.

„Současná situace je vážná, ale zdaleka nejde o zhroucení fronty, jak někteří tvrdí, uvedl bývalý důstojník ukrajinských sil, jenž vystupuje na sociální síti pod přezdívkou Tatarigami_UA. Situace mu připomíná roky 2014 a 2015, kdy Rusko na východě Ukrajiny také spustilo velké ofenzívy před mírovými rozhovory, aby mělo páky k vyjednávání.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí večer uvedl, že Rusko přesouvá své jednotky způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace. Rozhodně se nechystá na příměří nebo ukončení války, prohlásil. Ruský prezident Vladimir Putin chce podle něj prezentovat chystané setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem jako své osobní vítězství a pokračovat ve svém dosavadním jednání.

Souboje dronů

Rusko během noci proti Ukrajině vyslalo 48 dronů a vypustilo čtyři rakety Iskander-M či jejich severokorejské obdoby KN-23. Protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 36 dronů, uvedlo ukrajinské letectvo a dodalo, že 12 dronů a tři rakety zasáhly cíle v sedmi lokalitách. Drony útočily na Sumskou a Doněckou oblast, rakety na Černihivskou oblast, dodalo letectvo bez dalších podrobností.

Zelenskyj oznámil dobytí další ruské obce a útlum ostřelování Sumské oblasti

Ruské rakety zasáhly výcvikové středisko, jeden voják byl zabit a dalších 11 zraněno, informovaly ukrajinské pozemní síly, podle kterých dalších 12 vojáků vyhledalo pomoc lékařů kvůli stresu. Podle armády, která neupřesnila umístění cvičiště, i přes včasné varování před raketovým útokem zasáhla hlavice s kazetovou municí skupinu vojáků během přesunu do krytu. Ruská strana se zatím nevyjádřila.

Ukrajinské drony během noci na úterý napadly podniky Monokristal a Neptun ve Stavropolu v předhůří Kavkazu na jihu evropského Ruska, očití svědci hovoří o výbuších a plamenech na místě dopadu bezpilotních strojů, napsal server RBK-Ukrajina s odvoláním na ruské sociální sítě.

Dobyli jsme území kolem Pokrovsku, hlásí Ukrajinci. Úspěchy se chlubí i Rusové

Produkci obou firem podle portálu využívají ruská vojska a vojenské námořnictvo. O vyhlášení leteckého poplachu informoval také gubernátor Stavropolského kraje Vladimir Vladimirov. Starosta města Ivan Uljančenko podle serveru BBC News tvrdí, že protivzdušná obrana nálet odrazila, nikdo nebyl zraněn či zabit a drony nezpůsobily vážnější škody.

Drony ukrajinské rozvědky HUR napadly také jediný ruský podnik vyrábějící helium pro rakety - v Orenburgu u hranic s Kazachstánem, píše RBK-Ukrajina s odvoláním na anonymní zdroje a očité svědky z řad místních obyvatel.

Ruské ministerstvo obrany podle BBC oznámilo sestřelení 25 dronů, a to nad Rostovskou oblastí a Stavropolským krajem. Ruské úřady během noci načas uzavřely letiště v Saratovu, Penze, Uljanovsku a Samaře kvůli nebezpečí útoku dronů.

Při ruském bombardování města Bilozerske u Pokrovska přišli o život dva lidé, 43letý muž a 34letá žena. Dalších sedm lidí, včetně 16letého chlapce, utrpělo zranění, informovala ukrajinská prokuratura. Ta dříve také uvedla, že při útoku ruského dronu na Kupjansk v Charkovské oblasti byl zraněn jeden civilista ve věku 78 let. Při útocích ruských dronů a ostřelování utrpěla zranění 55letá žena, napsal šéf Dněpropetrovské oblasti Serhij Lysak.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

