Ukrajina zaútočila na Putinovu rezidenci, to je státní terorismus, řekl Lavrov

„Všechny bezpilotní letouny byly zničeny systémy protivzdušné obrany ruských ozbrojených sil. Nebyly hlášeny žádné oběti ani poškození z trosek bezpilotních letounů,“ dodal Lavrov.
„Takové bezohledné činy nezůstanou bez odezvy,“ pokračoval ministr. Lavrov nicméně upozornil, že Rusko nemá v úmyslu odstoupit od jednání se Spojenými státy o Ukrajině po daném útoku.
„Zároveň, vzhledem ke konečné degeneraci zločinného kyjevského režimu, který přešel k politice státního terorismu, bude vyjednávací pozice Ruska revidována,“ uvedl ministr.