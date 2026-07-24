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Ukrajinské drony útočily na Petrohrad, zasáhly další sklad Wildberries

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  6:45
Zbytky skladu ruského internetového prodejce Wildberries v Elektrostalu v...

Zbytky skladu ruského internetového prodejce Wildberries v Elektrostalu v Moskevské oblasti po ukrajinském dronovém útoku. Sklady společnosti se opakovaně stávají terčem ukrajinských útoků kvůli podezření, že jsou využívány k vojenské logistice. (23. července 2026) | foto: Reuters

Zbytky skladu ruského internetového prodejce Wildberries v Elektrostalu v...
Zbytky skladu ruského internetového prodejce Wildberries v Elektrostalu v...
Ukrajinci zasáhli sklad ruské verze Amazonu, společnosti Wildberries, ve městě...
Ukrajinci zasáhli sklad ruské verze Amazonu, společnosti Wildberries, ve městě...
42 fotografií
Ukrajinské drony v noci na pátek zaútočily na Petrohrad, uvedl petrohradský gubernátor Alexandr Beglov. Drony zřejmě zasáhly sklad internetového prodejce Wildberries, který čelil úderům i v uplynulých dnech. Společnost oznámila, že dva její sklady v Petrohradě musely přerušit činnost, aniž by uvedla bližší důvod.

Podle Beglova úder zasáhl „civilní infrastrukturu“. Podle zpravodaje agentury AFP se nad městem stoupal sloup kouře. Podle záběrů z místa a místních médií byly zasaženy sklady společnosti Wildberries.

Útoky na ruského internetového prodejce zdůvodnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tím, že společnost skladuje a expeduje součástky, na které jsou zavedené sankce a které slouží vojenské výrobě. Při jednom z úderů na logistické centrum firmy zemřelo minulý týden osm pracovníků.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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