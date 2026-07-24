Podle Beglova úder zasáhl „civilní infrastrukturu“. Podle zpravodaje agentury AFP se nad městem stoupal sloup kouře. Podle záběrů z místa a místních médií byly zasaženy sklady společnosti Wildberries.
Útoky na ruského internetového prodejce zdůvodnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tím, že společnost skladuje a expeduje součástky, na které jsou zavedené sankce a které slouží vojenské výrobě. Při jednom z úderů na logistické centrum firmy zemřelo minulý týden osm pracovníků.
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