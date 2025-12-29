Rusko viní Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci. To není dobré, řekl Trump

Rusko v pondělí obvinilo Ukrajinu z dronového útoku na rezidenci prezidenta Vladimira Putina. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzápětí označil tvrzení Moskvy za lež. Rusko chce podle něho podkopat pokroky v jednání a připravuje si půdu k útoku na budovy ukrajinské vlády v Kyjevě. Podle ruského tvrzení považuje Trump nezávisle nepotvrzený incident za nepředstavitelnou šílenost. „To není dobré,“ řekl sám Trump při setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Lavrov tvrdí, že Ukrajina v noci na dnešek zaútočila 91 bezpilotními letouny na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodské oblasti.

Babiš, Fico a Orbán jsou pragmatici myslící na své občany, chválí Lavrov
„Všechny bezpilotní letouny byly zničeny systémy protivzdušné obrany ruských ozbrojených sil. Nebyly hlášeny žádné oběti ani poškození z trosek bezpilotních letounů,“ dodal Lavrov.

„Takové bezohledné činy nezůstanou bez odezvy,“ pokračoval ministr. Lavrov nicméně upozornil, že Rusko nemá v úmyslu odstoupit od jednání se Spojenými státy o Ukrajině po daném útoku.

ANALÝZA: Trump a dohoda na počkání. Na stole je však neřešitelný územní hlavolam

„Zároveň, vzhledem ke konečné degeneraci zločinného kyjevského režimu, který přešel k politice státního terorismu, bude vyjednávací pozice Ruska revidována,“ uvedl ministr.

Stanice CNN podotkla, že Lavrov pravděpodobně hovořil o prezidentském sídle, které se nachází nedaleko Valdajského jezera. Rezidenci u města Valdaj zmiňují také servery Meduza nebo The Moscow Times, který zároveň upozornil, že Lavrov zpravidla o ukrajinských dronových náletech neinformuje, neboť to spadá do gesce ministerstva obrany.

To obvykle nehlásí celkový rozsah ukrajinských vzdušných útoků, ale pouze sestřelené drony. Resort obrany nehlásí ani škody nebo oběti. Regionální ruští činitelé zpravidla informují o určitých škodách a případně o zraněných či zabitých civilistech.

Putin „informoval“ Trumpa

Poradce Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov uvedl, že Ukrajina k útoku použila drony dlouhého doletu. Trump byl podle něj o incidentu informován při dalším telefonickém rozhovoru s Putinem. Trump podle Ušakova prohlásil, že si „ani nedokáže představit tak šílený čin“.

„Sám Trump prohlásil, že americká administrativa ‚díky Bohu nedala Kyjevu tomahawky‘,“ dodal Ušakov. „Jak již bylo řečeno, tento útok nepochybně ovlivní americký přístup v kontextu spolupráce se Zelenským,“ pokračoval ruský činitel.

Na dotaz novinářů ve své rezidenci na Floridě Trump potvrdil, že mu Putin o události pověděl a že jemu, Trumpovi, se to nelíbí. „To není dobré,“ podotkl s tím, že na takovéto útoky „není vhodná doba“. Připustil ale také, že si americká strana záležitost prověří. „Třeba to není pravda,“ dodal Trump a rozhodil při tom rukama.

Putin Trumpovi sdělil, že „teroristické akce Kyjeva nezůstanou bez odezvy“ a že Moskva přehodnotí svůj postoj k mírovým jednáním. „Cíle odvetných úderů a čas jejich provedení ruskými ozbrojenými silami byly stanoveny,“ upřesnil šéf ruské diplomacie.

„Vladimir Putin zdůraznil, že ruská strana má v úmyslu i nadále úzce a produktivně spolupracovat se svými americkými partnery na nalezení cest k dosažení míru, ale přirozeně bude postoj Ruska přehodnocen na základě řady dohod dosažených v předchozí fázi a nově vznikajících řešení. Toto bylo řečeno velmi jasně,“ řekl ještě Ušakov novinářům po telefonickém rozhovoru mezi Putinem a Trumpem, který proběhl po jednáních v USA s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Podle Ušakova ruská strana má za to, že by k změně jejího postoje měli Američané přistupovat s pochopením. „Vzhledem ke státnímu terorismu, který provádí Kyjev, nemůže ruská strana jednat jinak,“ zdůraznil prezidentský asistent.

Ukrajinský prezident novinářům na platformě WhatsApp řekl, že Moskva lže, a vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby reagoval na ruské hrozby odpovídajícím způsobem. Spojené státy se zatím k informacím o údajném ukrajinském útoku na Putinovu rezidenci nevyjádřily. Trump usiluje o ukončení války, kterou proti Ukrajině rozpoutalo před téměř čtyřmi roky Rusko. V neděli jednal na Floridě se Zelenským, a posléze vyjádřil přesvědčení, že se dohoda o míru přiblížila.

Zelenskyj o mírové dohodě: bezpečnostní záruky na 15 let, rozhodnout má referendum

Moskva s Trumpovým názorem podle Reuters souhlasila, Kreml ovšem dal zároveň najevo, že o konci války uvažuje v kontextu dosažení svých cílů. Ukrajinu vyzval, aby se její síly stáhly z celého ukrajinského Donbasu, jehož velkou část Rusko okupuje.

Někteří evropští lídři po nedělní floridské schůzce hovoří o pokroku v jednání a přiblížení se k míru. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body. Zelenskyj za ně dnes označil otázku území a Záporožské jaderné elektrárny, kterou okupuje Rusko.

Zájem o darování kostní dřeně letos stoupl. Zapsal se trojnásobek počtu loňska

Darování krve

Do registrů dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk se letos zapsalo více než 35 000 lidí. Proti loňskému roku jde téměř o trojnásobek. Vyplývá to z údajů Českého registru dárců krvetvorných buněk...

29. prosince 2025  19:59

Rusko zrekonstruovalo divadlo v Mariupolu, symbol masakru stovek civilistů

Pohled na Mariupolské divadlo, které poprvé po více než třech letech znovu...

V okupovaném ukrajinském městě Mariupolu se znovu otevřelo historické divadlo. V neděli večer se uvnitř sešli lidé na slavnostní koncert. Divadlo před více než třemi lety zničil ruský letecký úder....

29. prosince 2025  19:56

